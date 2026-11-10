Украинские удары сократили переработку на российских НПЗ на 30% — Reuters

После возобновления атак украинских беспилотников в конце октября нарушилась работа 9 из 35 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

В результате общий объем переработки нефти сократился примерно на 30% по сравнению с концом прошлого месяца.

По оценкам источников Reuters в отрасли, в конце октября российские НПЗ перерабатывали около 700 тысяч тонн нефти в сутки. Сейчас этот показатель снизился до 500 тысяч тонн — примерно 5 млн баррелей в сутки.

Под удары попали как минимум четыре крупных нефтеперерабатывающих завода, в частности предприятия, обеспечивающие топливом Москву. Среди них — завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области, который подвергся атаке 9 ноября.

Также украинские беспилотники атаковали НОРСИ под Нижним Новгородом, Рязанский НПЗ, «Славнефть-ЯНОС», Новокуйбышевский НПЗ, «Башнефть-УНПЗ» и Афипский НПЗ.

Источник: Reuters

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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