Ukraińskie ataki spowodowały spadek przerobu w rosyjskich rafineriach o 30% — Reuters

Po wznowieniu ataków ukraińskich dronów pod koniec października zakłócono pracę 9 z 35 największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej.

W rezultacie całkowity wolumen przerobu ropy zmniejszył się o około 30% w porównaniu z końcem poprzedniego miesiąca.

Według szacunków źródeł agencji Reuters z branży, pod koniec października rosyjskie rafinerie przetwarzały około 700 tysięcy ton ropy dziennie. Obecnie wskaźnik ten spadł do 500 tysięcy ton — około 5 mln baryłek dziennie.

Atakom uległy co najmniej cztery duże rafinerie, w tym zakłady zaopatrujące Moskwę w paliwo. Wśród nich znajduje się rafineria „Kiryshinefteorgsintez” w obwodzie leningradzkim, która została zaatakowana 9 listopada.

Ukraińskie drony zaatakowały również rafinerię NORSI pod Niżnym Nowogrodem, rafinerię w Riazaniu, „Slavneft-YANOS”, rafinerię w Nowokuibyshevsku, „Bashneft-UNPZ” oraz rafinerię w Afipie.

Źródło: Reuters

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska spółka naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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