Українські удари скоротили переробку на російських НПЗ на 30% — Reuters

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Після відновлення атак українських безпілотників наприкінці жовтня порушилася робота 9 із 35 найбільших російських нафтопереробних заводів.

Унаслідок цього загальний обсяг переробки нафти скоротився приблизно на 30% порівняно з кінцем минулого місяця.

За оцінками джерел Reuters у галузі, наприкінці жовтня російські НПЗ переробляли близько 700 тисяч тонн нафти на добу. Нині цей показник знизився до 500 тисяч тонн — приблизно 5 млн барелів на добу.

Під удари потрапили щонайменше чотири великі нафтопереробні заводи, зокрема підприємства, які забезпечують паливом Москву. Серед них — завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який атакували 9 листопада.

Також українські безпілотники атакували НОРСІ під Нижнім Новгородом, Рязанський НПЗ, «Славнефть-ЯНОС», Новокуйбишевський НПЗ, «Башнефть-УНПЗ» та Афіпський НПЗ.

Джерело: Reuters

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

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