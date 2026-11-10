乌克兰的空袭导致俄罗斯炼油厂的加工量减少了30%——路透社

随着10月底乌克兰无人机袭击的重启，俄罗斯35家最大炼油厂中有9家的运营受到影响。

受此影响，与上月底相比，原油总加工量减少了约30%。

据路透社行业消息人士估计，10月底俄罗斯炼油厂的日均原油加工量约为70万吨。目前这一数字已降至50万吨——约合每日500万桶。

至少有四家大型炼油厂遭到袭击，其中包括为莫斯科供应燃料的企业。其中，位于列宁格勒州的“基里希石油合成”炼油厂于11月9日遭到袭击。

此外，乌克兰无人机还袭击了下诺夫哥罗德附近的诺尔西炼油厂、梁赞炼油厂、 “斯拉夫石油-亚诺斯”炼油厂、新库伊比舍夫炼油厂、“巴什石油-UNPZ”炼油厂以及阿菲普斯克炼油厂。

来源：路透社

需要指出的是，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，且梁赞部分地区断电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。

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