В Донецкой области из-за обстрелов без газа остались более 1,5 тысячи абонентов

В период с 2 по 8 ноября российские обстрелы повредили газовые сети в Донецкой области 103 раза. Из-за разрушений газоснабжение было прекращено для 1553 абонентов.

Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Славянске — 58. Там без газа остались 1459 абонентов.

В Краматорске выявили 30 повреждений сетей, из-за которых газоснабжение было прекращено для 93 абонентов. Еще 14 повреждений зафиксировали в Очеретином, где без газа остался один потребитель. Одно повреждение обнаружили в Дмитровке.

Несмотря на постоянные обстрелы и сложную ситуацию с безопасностью, аварийные бригады продолжают восстанавливать и поддерживать газоснабжение в области.

Источник: Донецкоблгаз

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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