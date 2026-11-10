На Донеччині через обстріли без газу залишилися понад 1,5 тисячі абонентів
Упродовж 2–8 листопада російські обстріли пошкодили газові мережі на Донеччині 103 рази. Через руйнування газопостачання припинили для 1553 абонентів.
Найбільше пошкоджень зафіксували у Слов’янську — 58. Там без газу залишилися 1459 абонентів.
У Краматорську виявили 30 пошкоджень мереж, через які газопостачання припинили для 93 абонентів. Ще 14 пошкоджень зафіксували в Очеретиному, де без газу залишився один споживач. Одне пошкодження виявили у Дмитрівці.
Попри постійні обстріли та складну безпекову ситуацію, аварійні бригади продовжують відновлювати й підтримувати газопостачання в області.
Джерело: Донецькоблгаз
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