На Донеччині через обстріли без газу залишилися понад 1,5 тисячі абонентів

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Упродовж 2–8 листопада російські обстріли пошкодили газові мережі на Донеччині 103 рази. Через руйнування газопостачання припинили для 1553 абонентів.

Найбільше пошкоджень зафіксували у Слов’янську — 58. Там без газу залишилися 1459 абонентів.

У Краматорську виявили 30 пошкоджень мереж, через які газопостачання припинили для 93 абонентів. Ще 14 пошкоджень зафіксували в Очеретиному, де без газу залишився один споживач. Одне пошкодження виявили у Дмитрівці.

Попри постійні обстріли та складну безпекову ситуацію, аварійні бригади продовжують відновлювати й підтримувати газопостачання в області.

Джерело: Донецькоблгаз

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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