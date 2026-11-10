W obwodzie donieckim ponad 1,5 tysiąca odbiorców pozostało bez gazu z powodu ostrzałów

W dniach 2–8 listopada rosyjskie ostrzały uszkodziły sieci gazowe w obwodzie donieckim 103 razy. Z powodu zniszczeń dostawy gazu zostały wstrzymane dla 1553 odbiorców.

Najwięcej uszkodzeń odnotowano w Słowiańsku — 58. Tam bez gazu pozostało 1459 odbiorców.

W Kramatorsku wykryto 30 uszkodzeń sieci, w wyniku których wstrzymano dostawy gazu do 93 odbiorców. Kolejne 14 uszkodzeń odnotowano w Ocheretynym, gdzie bez gazu pozostał jeden odbiorca. Jedno uszkodzenie wykryto w Dmitrivce.

Pomimo ciągłych ostrzałów i trudnej sytuacji bezpieczeństwa ekipy awaryjne nadal przywracają i utrzymują dostawy gazu w obwodzie.

Źródło: Donetskoblgaz

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada zadano ciosy na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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