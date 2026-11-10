Лесные пожары в РФ в 2026 году охватили территорию размером с Хорватию

С начала года по 9 ноября лесные пожары на территории РФ охватили 5,38 миллиона гектаров, что соответствует 53,8 тысячи квадратных километров. Площадь, охваченная огнем, на 16,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и сопоставима с территорией Хорватии.

Общая площадь лесных пожаров в стране-агрессоре превысила 11,5 миллиона гектаров, что в полтора раза больше прошлогодних показателей. При этом средняя площадь одного очага возгорания также увеличилась в полтора раза при практически неизменном общем количестве пожаров, которых зарегистрировали 18 991 против 18 868 годом ранее. В настоящее время новые очаги пожаров не фиксируются с 6 ноября, хотя пожароопасный сезон официально ещё продолжается.

Источник: отчет Авиалесоохраны РФ.

Ранее лесные пожары были зафиксированы в 77 из 83 российских регионов. Руководство РФ ввело особый противопожарный режим в 49 субъектах федерации.

Напомним, в Красноярском крае, Омской и Иркутской областях Российской Федерации возникли многочисленные лесные пожары. Сообщалось о по меньшей мере 7 погибших, среди них двое детей.

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