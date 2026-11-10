+6° Kijów +2° Warszawa +18° Waszyngton
$ 45.46 € 50.83 zł 11.56
$ 45.46 € 50.83 zł 11.56
+6° Kijów +2° Warszawa +18° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Pożary lasów w Rosji w 2026 roku objęły obszar wielkości Chorwacji

UA NEWS 10 listopada 2026 18:14
Pożary lasów w Rosji w 2026 roku objęły obszar wielkości Chorwacji

Od początku roku do 9 listopada pożary lasów na terytorium Federacji Rosyjskiej objęły obszar 5,38 miliona hektarów, co odpowiada 53,8 tysiąca kilometrów kwadratowych. Powierzchnia objęta pożarem jest o 16,7% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i odpowiada powierzchni Chorwacji. 

Łączna powierzchnia pożarów terenów zielonych w tym agresorze przekroczyła 11,5 mln hektarów, co stanowi półtora raza więcej niż w ubiegłym roku. Jednocześnie średnia powierzchnia jednego ogniska pożaru również wzrosła półtora raza przy praktycznie niezmiennej ogólnej liczbie pożarów, których odnotowano 18 991 w porównaniu z 18 868 rok wcześniej. Obecnie od 6 listopada nie odnotowuje się nowych ognisk pożarów, chociaż sezon zagrożenia pożarowego oficjalnie nadal trwa.

Źródło: raport Służby Ochrony Powietrznej Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej pożary lasów odnotowano w 77 z 83 rosyjskich regionów. Władze Federacji Rosyjskiej wprowadziły specjalny reżim przeciwpożarowy w 49 podmiotach federacji.

Przypomnijmy, że w obwodzie krasnojarskim oraz w obwodach omskim i irkuckim Federacji Rosyjskiej wybuchły liczne pożary lasów. Doniesiono o co najmniej 7 ofiarach śmiertelnych, w tym dwóch dzieciach. 

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację