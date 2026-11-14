Во Львовской области мужчину оштрафовали на 51 тысячу гривен за посылку

Житель Львовской области отправил в США посылку, в которой обнаружили систему обнаружения беспилотников. Посылку перехватили таможенники на сортировочном терминале недалеко от Львова, а Пустомытовский районный суд назначил мужчине штраф в размере 51 тысячи гривен.

Как установил суд, 3 июня 2025 года мужчина в отделении «Новой почты» № 35 в Хмельницком оформил международную экспресс-отправку в город Модесто (штат Калифорния, США). В посылке находилась мобильная система обнаружения дронов (дрон-детектор) Kceoh-L (Mddsr1 Ксеон-L) производства ООО «Ксеоникс Технолоджи» в комплекте с четырьмя антеннами.

Данный прибор относится к товарам двойного назначения, поэтому для его вывоза за границу требуется специальное разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины, которого у отправителя не было. Уже на следующий день, 4 июня, посылку остановили и изъяли во время таможенного контроля на Центральной сортировочной станции «Новой почты» таможенного поста «Львов-почтовый» в селе Мурованое под Львовом.

В сентябре 2026 года подозреваемый заключил соглашение о признании вины с прокурором Львовской областной прокуратуры. При определении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в частности то, что мужчина ранее не судим и впервые привлекается к ответственности. Также обвиняемый проходил военную службу в ВСУ по мобилизации, где получил положительную характеристику, полностью признал вину и содействовал следствию. В подтверждение искреннего раскаяния он добровольно перечислил 50 тыс. грн. на нужды Вооруженных Сил Украины.

Пустомытовский районный суд утвердил соглашение о признании вины. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных поставок товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ему назначен согласованный штраф в размере 51 тыс. грн (3000 необлагаемых минимумов доходов граждан). Изъятый дрон-детектор конфискован в пользу государства.

С осужденного также взыскано 22 764 гривны за проведение судебной экспертизы.

Источник: ТСН

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