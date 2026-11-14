W obwodzie lwowskim na mężczyznę nałożono grzywnę w wysokości 51 tysięcy hrywien za przesyłkę

Mieszkaniec obwodu lwowskiego wysłał do Stanów Zjednoczonych paczkę, w której znaleziono system wykrywania dronów. Przesyłkę przechwycili celnicy w terminalu sortowniczym w pobliżu Lwowa, a Sąd Rejonowy w Pustomytach nałożył na mężczyznę grzywnę w wysokości 51 tysięcy hrywien.

Jak ustalił sąd, 3 czerwca 2025 roku mężczyzna w oddziale „Nowa Poczta” nr 35 w Chmielnickim złożył międzynarodową przesyłkę ekspresową do miasta Modesto (stan Kalifornia, USA). W przesyłce znajdował się mobilny system wykrywania dronów (detektor dronów) Kceoh-L (Mddsr1 Kseon-L) wyprodukowany przez spółkę „Kseonix Technologies” w zestawie z czterema antenami.

Urządzenie to należy do produktów podwójnego zastosowania, dlatego do jego wywozu za granicę wymagane jest specjalne zezwolenie Państwowej Służby Kontroli Eksportu Ukrainy, którego nadawca nie posiadał. Już następnego dnia, 4 czerwca, przesyłkę zatrzymano i skonfiskowano podczas kontroli celnej w Centralnej Stacji Sortowania „Nowa Poczta” na posterunku celnym „Lwów-Pocztowy” we wsi Murowane koło Lwowa.

We wrześniu 2026 roku podejrzany zawarł ugodę o przyznaniu się do winy z prokuratorem Prokuratury Okręgowej we Lwowie. Przy ustalaniu kary sąd uwzględnił szereg okoliczności łagodzących, w szczególności fakt, że mężczyzna nie był wcześniej karany i po raz pierwszy ponosi odpowiedzialność karną. Ponadto oskarżony odbywał służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Ukrainy w ramach mobilizacji, gdzie otrzymał pozytywną opinię, w pełni przyznał się do winy i współpracował z organami śledczymi. Na potwierdzenie szczerej skruchy dobrowolnie przekazał 50 tys. hrywien na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sąd Rejonowy w Pustomytach zatwierdził ugodę w sprawie przyznania się do winy. Mężczyzna został uznany za winnego na podstawie części 1 art. 333 Kodeksu Karnego Ukrainy (naruszenie porządku realizacji międzynarodowych transferów towarów podlegających państwowej kontroli eksportowej) i nałożono na niego uzgodnioną grzywnę w wysokości 51 tys. hrywien (3000 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli). Skonfiskowano drona-detektor, który został przejęty na rzecz państwa.

Od skazanego pobrano również 22 764 hrywien za przeprowadzenie ekspertyzy sądowej.

Źródło: TSN

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