一名利沃夫州居民向美国寄送了一个包裹，其中被查出装有无人机探测系统。该包裹在利沃夫附近的一个分拣中心被海关人员截获，普斯托米蒂夫斯基区法院判处该男子罚款5.1万格里夫纳。

据法院查明，2025年6月3日，该男子在赫梅利尼茨基市第35号“新邮政”网点办理了一件寄往美国加利福尼亚州莫德斯托市的国际快递。 包裹内装有一套由“克塞奥尼克斯技术”有限责任公司生产的Kceoh-L（Mddsr1 Kseon-L）便携式无人机探测系统，配有四根天线。

该设备属于两用物品，因此将其出口至国外需要获得乌克兰国家出口管制局的特别许可，而寄件人并未持有该许可。 次日，即6月4日，该包裹在利沃夫附近穆罗瓦内村的“利沃夫-邮政”海关哨所所属“新邮政”中央分拣站接受海关检查时被拦截并扣押。

2026年9月，嫌疑人与利沃夫州检察院检察官达成了认罪协议。 在量刑时，法院考虑了一系列从轻情节，特别是该男子此前无犯罪记录且系初次受审。 此外，被告曾根据动员令在乌克兰武装部队服役，期间获得良好评价，并完全承认罪行且配合了调查。为证明其真诚悔过，他自愿向乌克兰武装部队捐款5万格里夫纳。

普斯托米蒂夫斯基区法院批准了认罪协议。 该男子被认定犯有《乌克兰刑法典》第333条第1款规定的罪行（违反受国家出口管制商品的国际转让程序），并被判处商定的5.1万格里夫纳罚款 （相当于3000个公民免税最低收入标准）的罚款。查获的无人机探测器已被没收，归国家所有。

此外，还向该被告追缴了22,764格里夫纳的法医鉴定费用。

来源：TSN

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