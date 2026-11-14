从2027年起，赫尔松的英雄城市日将正式定于11月11日——即该市从俄罗斯占领下解放的周年纪念日。赫尔松市军事行政当局负责人雅罗斯拉夫·尚科于11月14日宣布了这一消息。

该倡议是在公众代表参与下提出的。公开讨论于10月29日至11月12日以线上形式进行。因此，那些因俄罗斯持续炮击而逃往乌克兰其他地区或国外的赫尔松市民也得以参与投票。

共有2066名社区居民参与了讨论。94%的参与者投票支持将11月11日定为乌克兰英雄城市赫尔松的“城市日”。据雅罗斯拉夫·尚科称，相关命令已签署。

此前，赫尔松每年都在9月的第三个星期六庆祝城市日。

参与讨论的居民还支持将3月1日定为“赫尔松捍卫者纪念日”的提议。该提议获得了98%的赞成票。

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这一新的纪念日将让人铭记那些在全面入侵伊始就挺身捍卫城市的人们。其中包括2022年3月1日在布兹科夫公园与占领者展开不平等战斗的地区防卫部队战士。 这一天，赫尔松市民还将向那些至今仍在国防军中奋战的同胞致敬。

“赫尔松的历史是我们共同的记忆。重要的是，关于如何守护这段历史并将其传承给后代的决定，我们应当共同作出，”雅罗斯拉夫·尚科强调道。

此前，贝祖格拉曾指责扎卢日尼就赫尔松解放一事撒谎。

乌克兰安全局（SBU）宣布对曾指挥占领赫尔松的德沃尔尼科夫将军提出指控。

四年之后：乌克兰武装部队是如何解放赫尔松的。

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