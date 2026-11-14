Od 2027 roku Dzień Miasta-Bohatera w Chersoniu będzie oficjalnie obchodzony 11 listopada – w rocznicę wyzwolenia spod rosyjskiej okupacji. Poinformował o tym 14 listopada szef miejskiej administracji wojskowej w Chersoniu Jarosław Szanko.

Inicjatywa powstała przy udziale przedstawicieli społeczeństwa. Publiczna dyskusja trwała od 29 października do 12 listopada w formie elektronicznej. W ten sposób mogli zagłosować również mieszkańcy Chersoniu, którzy z powodu ciągłych rosyjskich ostrzałów wyjechali do innych regionów Ukrainy lub za granicę.

W dyskusji wzięło udział 2066 mieszkańców gminy. Za obchodzeniem Dnia Miasta-Bohatera Ukrainy – Chersonu – 11 listopada zagłosowało 94% uczestników. Według słów Jarosława Szanko odpowiednie zarządzenie zostało już podpisane.

Do tej pory Chersoń obchodził Dzień Miasta co roku w trzecią sobotę września.

Uczestnicy dyskusji poparli również propozycję ustanowienia 1 marca Dniem Upamiętnienia Obrońców Chersonu. Za tę propozycję zagłosowało 98%.

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Nowa data upamiętniająca będzie przypominać o tych, którzy na początku pełnej inwazji stanęli w obronie miasta. Wśród nich są żołnierze obrony terytorialnej, którzy 1 marca 2022 roku stoczyli nierówną walkę z okupantami w Parku Buzkowym. Tego dnia mieszkańcy Chersoniu będą również oddawać hołd swoim rodakom, którzy do dziś walczą w szeregach Sił Obronnych.

„Historia Chersoniu to nasza wspólna pamięć. Ważne jest, abyśmy wspólnie podejmowali decyzje dotyczące tego, jak ją chronić i przekazywać kolejnym pokoleniom” – podkreślił Jarosław Szanko.

Wcześniej Bezuła oskarżyła Zaluzhnego o kłamstwo dotyczące wyzwolenia Chersoniu.

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