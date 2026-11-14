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Wiadomości Ukraina

Od 16 listopada samochody-fantomy będą patrolować drogi w kolejnych dwóch obwodach Ukrainy

UA NEWS 14 listopada 2026 22:28
Od 16 listopada samochody-fantomy będą patrolować drogi w kolejnych dwóch obwodach Ukrainy

Od 16 listopada specjalne samochody policyjne bez oznaczeń rozpoznawczych pojawią się na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg w obwodach lwowskim i odeskim. Będą one wykorzystywane do kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

Informację tę przekazał szef Departamentu Policji Patrolowej Ukrainy Oleksij Biloszycki.

Jak twierdzi, pojazdy te z wyglądu nie różnią się od zwykłych samochodów.

Są one wyposażone w systemy automatycznego rejestrowania prędkości, które mogą ją mierzyć zarówno podczas jazdy, jak i w stanie spoczynku.

Przekroczenie prędkości jest rejestrowane automatycznie w obu kierunkach — w tym samym i przeciwległym — bez konieczności zatrzymywania pojazdu sprawcy wykroczenia.

Oprócz kontroli prędkości załogi reagują na inne niebezpieczne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Chodzi o przejechanie na czerwonym świetle sygnalizacji świetlnej, przekroczenie podwójnej linii ciągłej oraz wjazd na pas ruchu dla pojazdów jadących z przeciwka.

„W takich przypadkach policjanci mogą zatrzymać kierowcę i pociągnąć go do odpowiedzialności administracyjnej” – zaznaczył Oleksij Biloszycki.

Policjanci z jednostki „Fantom” będą działać jeszcze w dwóch obwodach.

Przypomnijmy, że policja ostrzegła Ukraińców przed fałszywymi mandatami za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W Ukrainie znacznie wzrosną kary za przekroczenie prędkości.

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