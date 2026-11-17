17 listopada na górze Pip Ivan odnotowano temperaturę sięgającą -5°C, zachodni wiatr o prędkości 22 m/s, gęstą mgłę oraz oblodzenie.

Ratownicy wezwali turystów do powstrzymania się od wypraw w wysokie góry.

Z powodu silnego wiatru, słabej widoczności i śliskich szlaków podróżni narażają się na utratę orientacji, wychłodzenie organizmu lub odniesienie obrażeń.

Służba Ratownictwa Państwowego zaleca śledzenie prognozy pogody, nieplanowanie wypraw w trudnych warunkach, a w razie sytuacji nadzwyczajnej dzwonienie pod numer 101.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy w obwodzie iwano-frankowskim.

Rano 17 listopada w wysokich partiach Karpat gwałtownie pogorszyły się warunki pogodowe. Na szczycie Pip Ivan odnotowano gęstą mgłę, silny wiatr, mróz i oblodzenie powierzchni.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej na szczycie Pip Ivan w obwodzie iwano-frankowskim szalała silna burza. Ze względu na niebezpieczne warunki pogodowe ratownicy górscy stanowczo zalecają turystom powstrzymanie się od wypraw w wysokie góry.

We wtorek, 17 listopada, na Ukrainie będzie przeważać pogoda pochmurna z przejaśnieniami. Po nocnych opadach na prawym brzegu w ciągu dnia spodziewane są deszcze w całym kraju, a w niektórych regionach możliwe są mrozy i porywisty wiatr.

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