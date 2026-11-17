Policja postawiła zarzuty 39-letniemu radnemu Rady Gminy Iwano-Frankiwskiej w obwodzie lwowskim, który latem tego roku pobił wczasowicza nad lokalnym zbiornikiem wodnym. Informację tę podała prokuratura obwodowa we Lwowie.

Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia na terenie kamieniołomu w Jaworowie. Grupa mężczyzn, wśród których znajdował się radny lokalnej rady, jeździła na skuterach wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie osób przebywających w wodzie, stwarzając zagrożenie dla dorosłych i dzieci. Jeden z wczasowiczów zwrócił im uwagę, co doprowadziło do słownej sprzeczki. Podczas konfliktu kierowca skuterów wodnych dwukrotnie uderzył mężczyznę pięścią w twarz, w wyniku czego ten upadł, a napastnik następnie opuścił miejsce zdarzenia.

Poszkodowany samodzielnie udał się do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili urazy twarzy, w szczególności ranę górnej wargi, siniak w okolicy oka oraz poważne uszkodzenie zębów, a następnie przekazali informację organom ścigania. Według serwisu ZAXID.NET podejrzanym jest radny rady gminy z ramienia partii „Głos” Oleg Kobziak.

Po zakończeniu niezbędnych badań sądowo-medycznych podejrzanemu postawiono zarzut umyślnego spowodowania lekkich obrażeń ciała, które spowodowały krótkotrwałe zaburzenie zdrowia (cz. 2 art. 125 Kodeksu karnego Ukrainy).

Źródło: ZAXID.NET.

W Kijowie organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu z udziałem posła do Sejmu Ukrainy, którego podejrzewa się o pobicie młodego mężczyzny.

Wcześniej informowaliśmy, że przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych Igora Klymenka oraz prokuratora generalnego Andrieja Kostina w sprawie pobicia żołnierza w Smili w obwodzie czerkaskim.

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