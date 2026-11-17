Полицейские сообщили о предъявлении подозрения 39-летнему депутату Ивано-Франковского поселкового совета Львовской области, который летом этого года избил отдыхающего на местном водоеме. Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Инцидент произошел в середине августа на территории Яворовского карьера. Компания мужчин, среди которых был депутат местного совета, каталась на гидроциклах в непосредственной близости от людей в воде, создавая опасность для взрослых и детей. Один из отдыхающих сделал им замечание, из-за чего возникла словесная перепалка. Во время конфликта водитель гидроцикла дважды ударил мужчину кулаком в лицо, в результате чего тот упал, а нападавший впоследствии покинул место происшествия.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где медики зафиксировали травмы лица, в частности рану верхней губы, синяк возле глаза и серьезное повреждение зубов, и передали информацию правоохранительным органам. По данным издания ZAXID.NET, подозреваемым является депутат поселкового совета от партии «Голос» Олег Кобзяк.

После завершения необходимых судебно-медицинских экспертиз фигуранту объявили подозрение в умышленном причинении легких телесных повреждений, повлекших кратковременное нарушение здоровья (ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Источник: ZAXID.NET.

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