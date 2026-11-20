В пятницу, 20 ноября 2026 года, Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память преподобного Григория Декаполита и святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Также в этот день начинается предпраздничный период Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 ноября. Рассказываем, кем были эти святые, о чем им молятся и какие народные обычаи связаны с этой датой.

По новоюлианскому календарю 20 ноября — день памяти преподобного Григория Декаполита и святителя Прокла Константинопольского. Кроме того, Церковь отмечает предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Предпраздник — это день накануне большого церковного праздника. В это время на богослужениях уже звучат темы и молитвы, посвященные событию, которое верующие будут праздновать на следующий день. Само Введение во храм Пресвятой Богородицы приходится на субботу, 21 ноября. Это один из двенадцати величайших праздников православного церковного года.

День памяти преподобного Григория Декаполита

Преподобный Григорий Декаполит жил в VIII–IX веках. Он родился в Декаполе Исаврийском — исторической области на территории современной Турции. С детства интересовался христианским учением, любил церковные службы и читал Священное Писание. Впоследствии Григорий избрал монашескую жизнь. Он много путешествовал, посещал монастыри и проповедовал христианскую веру. По преданию, святой также обладал даром исцеления и пророчества.

Особое место в его жизни заняла борьба с иконоборчеством. В Византийской империи в то время распространилось движение, представители которого выступали против почитания икон. Григорий не соглашался с такими взглядами и открыто защищал право христиан почитать святые образы.

Из-за своей позиции он подвергался опасности, однако не отказался от своих убеждений. Впоследствии святой отправился в Константинополь, где продолжил выступать против иконоборчества. Умер Григорий примерно в 842 году. В церковной традиции его упоминают как пример стойкости, преданности вере и мужества перед испытаниями.

Святитель Прокл Константинопольский

20 ноября также почитают святителя Прокла — архиепископа Константинопольского, жившего в V веке. Он известен как церковный проповедник и богослов. Согласно церковному преданию, Прокл был учеником святителя Иоанна Златоуста и унаследовал от него любовь к проповеди и глубокое знание Священного Писания.

Прокл стал архиепископом Константинополя и возглавлял церковь в непростой для Византии период. Он выступал в защиту христианского учения, заботился о духовной жизни общины и поддерживал людей, нуждавшихся в помощи.

Святитель также оставил после себя богословские проповеди. Среди них — проповедь, посвященная Пресвятой Богородице. Именно поэтому его имя упоминают и накануне праздника Введения во храм Богородицы. У верующих этот святой ассоциируется с мудростью, милосердием и заботой о ближних.

Что означает предпраздничный день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечается 21 ноября. Согласно церковному преданию, в этот день вспоминают, как родители Марии — праведные Иоаким и Анна — привели свою трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм.

Супруги долго не могли зачать ребёнка и молились о его рождении. Они дали обет посвятить её Богу, если их молитва будет услышана. Когда Мария подросла, родители выполнили обещание и привели её в храм. Согласно преданию, девочку встретил первосвященник Захария. Он благословил её и ввёл в храм. Это событие стало символом преданности Богу, доверия и духовного пути Марии.

Важно, что история Введения не описана непосредственно в канонических Евангелиях. Она известна из церковного предания и древних апокрифических текстов. Для христиан этот праздник имеет особое значение. Он напоминает о вере, семейной любви и воспитании детей в добродетели. Именно поэтому накануне Введения во храм Богородицы верующие уделяют больше внимания молитве и духовной подготовке.

Народные традиции и приметы на 20 ноября

В народном календаре 20 ноября связывали с приближением зимы. Наши предки наблюдали за погодой, ветром и инеем, пытаясь по ним предсказать, какими будут следующие месяцы. С этим днём связывали следующие приметы:

Если на Григория пасмурно, но тепло — зима может быть мягкой и снежной.

Снегопад в этот день считали признаком хорошего урожая в следующем году.

Если на деревьях много инея — ждали морозов.

Сильный ветер воспринимали как признак приближения холодов.

В некоторых местностях этот день также связывали с подготовкой дома к зиме и предстоящему празднику Введения во храм. Хозяйки убирали в домах, стирали вещи и старались завершить основные бытовые дела к вечеру. Однако эти обычаи и приметы относятся к народной традиции. Они не являются обязательными церковными предписаниями, а погодные наблюдения не имеют научного подтверждения.

Чего не рекомендуется делать 20 ноября

Отдельного перечня запретов именно на 20 ноября церковный календарь не устанавливает. В то же время продолжается Рождественский пост, который начался 15 ноября по новому стилю. Поэтому верующим советуют соблюдать постные ограничения в соответствии со своими возможностями и церковными наставлениями. В этот период также призывают к сдержанности, молитве, добрым делам и помощи тем, кто в этом нуждается.

В народе же накануне Введения советовали избегать ссор, обид, сквернословия и шумных развлечений. Но главный смысл этого дня — не в строгих запретах, а в покое, добрых поступках и духовной подготовке к празднику.

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