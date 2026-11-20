У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує преподобного Григорія Декаполіта та святителя Прокла, архієпископа Константинопольського. Також цього дня починається передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке відзначають 21 листопада. Розповідаємо, ким були святі, про що їм моляться та які народні звичаї пов’язують із цією датою.

За новоюліанським календарем 20 листопада — день пам’яті преподобного Григорія Декаполіта та святителя Прокла Константинопольського. Крім того, церква відзначає передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Передсвято — це день напередодні великого церковного свята. У цей час у богослужіннях уже звучать теми та молитви, присвячені події, яку віряни святкуватимуть наступного дня. Саме Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на суботу, 21 листопада. Це одне з дванадцяти найбільших свят православного церковного року.

День пам’яті преподобного Григорія Декаполіта

Преподобний Григорій Декаполіт жив у VIII–IX століттях. Він народився в Декаполі Ісаврійському — історичній області на території сучасної Туреччини. З дитинства цікавився християнським вченням, любив церковні служби та читав Святе Письмо. Згодом Григорій обрав чернече життя. Він багато подорожував, відвідував монастирі та проповідував християнську віру. За переказами, святий також мав дар зцілення та пророцтва.

Особливе місце в його житті посіла боротьба з іконоборством. У Візантійській імперії тоді поширився рух, представники якого виступали проти шанування ікон. Григорій не погоджувався з такими поглядами й відкрито захищав право християн вшановувати святі образи.

Через свою позицію він наражався на небезпеку, однак не відмовився від переконань. Згодом святий вирушив до Константинополя, де продовжив виступати проти іконоборства. Помер Григорій приблизно у 842 році. У церковній традиції його згадують як приклад стійкості, відданості вірі та мужності перед випробуваннями.

Святитель Прокл Константинопольський

20 листопада також вшановують святителя Прокла — архієпископа Константинопольського, який жив у V столітті. Він відомий як церковний проповідник і богослов. За церковним переданням, Прокл був учнем святителя Іоана Золотоустого та перейняв від нього любов до проповіді й глибоке знання Святого Письма.

Прокл став архієпископом Константинополя та очолював церкву в непростий для Візантії період. Він виступав на захист християнського вчення, дбав про духовне життя громади та підтримував людей, які потребували допомоги.

Святитель також залишив після себе богословські проповіді. Серед них — слово, присвячене Пресвятій Богородиці. Саме тому його ім’я згадують і напередодні свята Введення в храм Богородиці. У вірян цей святий асоціюється з мудрістю, милосердям і турботою про ближніх.

Що означає передсвято Введення в храм Богородиці

Введення в храм Пресвятої Богородиці відзначають 21 листопада. За церковним переданням, цього дня згадують, як батьки Марії — праведні Йоаким та Анна — привели трирічну доньку до Єрусалимського храму.

Подружжя довго не мало дітей і молилося про народження дитини. Вони дали обітницю присвятити її Богові, якщо їхнє прохання буде почуте. Коли Марія підросла, батьки виконали обіцянку та привели її до храму. За переданням, дівчинку зустрів первосвященник Захарія. Він благословив її та ввів до храму. Ця подія стала символом відданості Богові, довіри та духовного шляху Марії.

Важливо, що історія Введення не описана безпосередньо в канонічних Євангеліях. Вона відома з церковного передання та давніх апокрифічних текстів. Для християн це свято має особливе значення. Воно нагадує про віру, родинну любов і виховання дітей у добрі. Саме тому напередодні Введення в храм Богородиці віряни приділяють більше уваги молитві та духовній підготовці.

Народні традиції та прикмети на 20 листопада

У народному календарі 20 листопада пов’язували з наближенням зими. Наші предки спостерігали за погодою, вітром та інеєм, намагаючись за ними передбачити, якими будуть наступні місяці. З цим днем пов’язували такі прикмети:

Якщо на Григорія похмуро, але тепло — зима може бути м’якою та сніжною.

Снігопад цього дня вважали ознакою доброго врожаю наступного року.

Якщо на деревах багато інею — чекали на морози.

Сильний вітер сприймали як ознаку наближення холодів.

У деяких місцевостях день також пов’язували з підготовкою оселі до зими та майбутнього свята Введення. Господині прибирали в будинках, прали речі й намагалися завершити основні побутові справи до вечора. Однак ці звичаї та прикмети належать до народної традиції. Вони не є обов’язковими церковними приписами, а погодні спостереження не мають наукового підтвердження.

Що не рекомендують робити 20 листопада

Окремого переліку заборон саме на 20 листопада церковний календар не встановлює. Водночас триває Різдвяний піст, який розпочався 15 листопада за новим стилем. Тому вірянам радять дотримуватися постових обмежень відповідно до своїх можливостей і церковних настанов. У цей період також заохочують до стриманості, молитви, добрих справ і допомоги тим, хто цього потребує.

У народі ж напередодні Введення радили уникати сварок, образ, лихослів’я та гучних розваг. Але головний сенс дня — не в суворих заборонах, а в спокої, добрих вчинках і духовній підготовці до свята.

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