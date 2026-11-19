Администрация медицинского учреждения, где певица Ирина Федишин потеряла нерожденного ребенка, впервые прокомментировала громкий скандал и публичные заявления супругов, сообщив, что пока не планирует обращаться в суд, а врач, о которой шла речь в контексте событий, уволилась по собственному желанию.

Об этом говорится в официальном ответе больницы на запрос журналистов.

Директор медицинского учреждения Светлана Гаврилюк отметила, что детали оказания медицинской помощи, как и сам факт обращения пациента, составляют врачебную тайну, поэтому учреждение не имеет права раскрывать обстоятельства лечения певицы или оценивать возможные нарушения внутренних протоколов. На вопрос о возможных судебных исках из-за публичных обвинений со стороны артистки и ее мужа администрация ответила, что пока таких планов нет.

В больнице также уточнили, что упомянутая врач прекратила работу на основании поданного заявления об увольнении, а не в результате принудительного увольнения. В то же время в учреждении подчеркнули, что врачи при оказании помощи руководствуются действующими медицинскими протоколами с учетом анамнеза и предварительного диагноза пациентов.

Источник: Фокус.

Комиссия Министерства здравоохранения выявила семь нарушений при оказании медицинской помощи в больнице Святой Анны во Львове. Именно там, по словам мужа певицы Ирины Федишин Виталия Човника, семья потеряла дочь. Среди недостатков, зафиксированных специалистами, — задержка с ультразвуковым обследованием, проблемы с оценкой кровопотери и несвоевременная диагностика отслойки плаценты.

Украинская певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала о трагедии, которую пережила во время беременности.

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