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Адміністрація медичного закладу, де співачка Ірина Федишин втратила ненароджену дитину, вперше прокоментувала резонансний скандал та публічні заяви подружжя, повідомивши, що наразі не планує подавати до суду, а лікарка, про яку йшлося в контексті подій, звільнилася за власним бажанням.

Про це йдеться в офіційній відповіді лікарні на запит журналістів.

Директорка медзакладу Світлана Гаврилюк зазначила, що деталі медичної допомоги, як і сам факт звернення пацієнта, становлять лікарську таємницю, тому установа не має права розкривати обставини лікування співачки чи оцінювати ймовірні порушення внутрішніх протоколів. На запитання про можливі судові позови через публічні звинувачення з боку артистки та її чоловіка адміністрація відповіла, що наразі таких планів не має.

У лікарні також уточнили, що згадана медикиня припинила роботу на підставі поданої заяви про звільнення, а не через примусове звільнення. Водночас у закладі наголосили, що лікарі під час надання допомоги керуються чинними медичними протоколами з огляду на анамнез та попередній діагноз пацієнтів.

Джерело: Фокус.

Комісія Міністерства охорони здоров’я виявила сім порушень під час надання медичної допомоги в лікарні Святої Анни у Львові. Саме там, за словами чоловіка співачки Ірини Федишин Віталія Човника, родина втратила доньку. Серед недоліків, які зафіксували фахівці, — затримка з ультразвуковим обстеженням, проблеми з оцінкою крововтрати та несвоєчасна діагностика відшарування плаценти.

Українська співачка Ірина Федишин уперше детально розповіла про трагедію, яку пережила під час вагітності.

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