Administracja placówki medycznej, w której piosenkarka Iryna Fedyszyn straciła nienarodzone dziecko, po raz pierwszy skomentowała głośny skandal oraz publiczne oświadczenia małżonków, informując, że na razie nie planuje wnosić sprawy do sądu, a lekarka, o której mowa w kontekście tych wydarzeń, zrezygnowała z pracy z własnej woli.

Informacja ta zawarta jest w oficjalnej odpowiedzi szpitala na zapytanie dziennikarzy.

Dyrektor placówki medycznej Svitlana Hawryliuk zaznaczyła, że szczegóły opieki medycznej, podobnie jak sam fakt zgłoszenia się pacjentki, stanowią tajemnicę lekarską, dlatego placówka nie ma prawa ujawniać okoliczności leczenia piosenkarki ani oceniać ewentualnych naruszeń wewnętrznych protokołów. Na pytanie o ewentualne pozwy sądowe w związku z publicznymi oskarżeniami ze strony artystki i jej męża administracja odpowiedziała, że na razie nie ma takich planów.

W szpitalu wyjaśniono również, że wspomniana lekarka zakończyła pracę na podstawie złożonego przez siebie wniosku o zwolnienie, a nie w wyniku przymusowego zwolnienia. Jednocześnie w placówce podkreślono, że lekarze podczas udzielania pomocy kierują się obowiązującymi protokołami medycznymi, biorąc pod uwagę wywiad medyczny i wstępną diagnozę pacjentów.

Źródło: Focus.

Komisja Ministerstwa Zdrowia wykryła siedem naruszeń podczas udzielania pomocy medycznej w szpitalu św. Anny we Lwowie. To właśnie tam, według słów męża piosenkarki Iryny Fedyszyn, Witalija Czownika, rodzina straciła córkę. Wśród nieprawidłowości odnotowanych przez specjalistów znalazły się: opóźnienie w wykonaniu badania ultrasonograficznego, problemy z oceną utraty krwi oraz nieterminowa diagnoza odklejenia łożyska.

Ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o tragedii, której doświadczyła w czasie ciąży.

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