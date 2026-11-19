Кабинет министров ввел ежемесячное дополнительное вознаграждение для полицейских в размере 10 тысяч гривен. Его будут выплачивать в период военного положения, однако курсанты и слушатели полицейских учебных заведений не будут иметь права на эту доплату. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Кабинет министров Украины предусмотрел дополнительные выплаты для полицейских. Соответствующее решение закреплено в постановлении № 1432 «Некоторые вопросы социальных гарантий денежного обеспечения полицейских», которое правительство приняло 18 ноября 2026 года.

Согласно документу, правоохранителям ежемесячно будут начислять дополнительные 10 тысяч гривен. Выплата будет касаться полицейских, проходящих службу в Национальной полиции во время военного положения. В то же время доплату не будут получать курсанты и слушатели учебных заведений со специфическими условиями обучения, где готовят будущих полицейских.

Кому могут увеличить доплату

Постановление предусматривает не только фиксированное вознаграждение, но и механизм его увеличения. Если общая сумма денежного обеспечения полицейского вместе с новой доплатой будет меньше десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, выплату увеличат. При расчете будут учитываться должностной оклад, доплата за специальное звание, надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные выплаты, премии и другие предусмотренные правительством вознаграждения.

То есть 10 тысяч гривен — это базовый размер дополнительного вознаграждения. Если общее денежное обеспечение полицейского не будет достигать установленного законом уровня, сумму доплаты должны увеличить настолько, чтобы обеспечить необходимый минимум. Речь идет о десяти прожиточных минимумах для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего календарного года. Это правило предусмотрено законом № 4909-IX, касающимся обновления денежного обеспечения полицейских и работников службы гражданской защиты.

Повлияет ли доплата на пенсию

Дополнительное вознаграждение будет выплачиваться только на время действия военного положения. После его прекращения или отмены эта выплата не будет продлеваться автоматически. Также правительство отдельно подчеркнуло, что дополнительные 10 тысяч гривен не будут учитываться при назначении пенсии или перерасчете её размера. То есть эта доплата не увеличит пенсионные выплаты полицейских в будущем.

Когда начнут выплачивать деньги

Порядок и конкретные условия начисления доплаты должно определить Министерство внутренних дел. Именно МВД установит, как будут оформляться и выплачиваться эти средства. Кроме того, после прекращения или отмены военного положения у министерства будет месяц, чтобы подготовить для правительства предложения относительно размера дополнительного вознаграждения.

Постановление № 1432 вступит в силу одновременно с законом № 4909-IX от 10 июня 2026 года. Этот закон начнет действовать 1 января 2027 года. Таким образом, именно с этой даты должны вступить в силу новые правила денежного обеспечения полицейских. Соответствующее решение правительство приняло постановлением № 1432 «Некоторые вопросы социальных гарантий денежного обеспечения полицейских».

Кабинет Министров Украины в четверг, 19 ноября 2026 года, принял распоряжение о выделении дополнительных 81,4 млрд грн на неотложные нужды Министерства обороны, причем более 90 % этой суммы предназначено для выплат военнослужащим.

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