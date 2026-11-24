В среду, 25 ноября 2026 года, Православная Церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память священномучеников Климента, епископа Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. Оба святых пострадали за христианскую веру и отказались отречься от своих убеждений. В этот день верующие вспоминают их подвиг, молятся о защите, здоровье близких и духовной стойкости.

Климент Римский — один из ранних христианских святых. Согласно церковному преданию, он был четвертым епископом Рима и входил в число семидесяти апостолов. Также его связывают с апостолами Петром и Павлом. Климент посвятил жизнь проповеди христианства. Он рассказывал людям о Христе, поддерживал верующих и призывал их не отрекаться от своей веры. Из-за этого подвергался преследованиям со стороны римских властей.

По преданию, по приказу императора Траяна Климента отправили на каторгу в каменоломни вблизи Херсонеса, на территории современного Крыма. Даже там он продолжал проповедовать. Впоследствии святого казнили: его бросили в море с якорем на шее. Имя Климента связано и с историей Киева. Согласно церковной традиции, часть его мощей хранилась в Десятинной церкви, а впоследствии — в Киево-Печерской лавре. Поэтому память об этом святом имеет особое значение и для украинской христианской традиции.

День памяти священномученика Петра, архиепископа Александрийского

Также 25 ноября церковь чтит Петра Александрийского. Он был архиепископом Александрии в конце III — начале IV века, когда христиане подвергались жестоким гонениям. Петр не отрекся от веры и продолжал поддерживать свою паству даже в опасные времена. Он также выступал против учений, которые считал ложными, и защищал христианское вероучение.

В 311 году Петра казнили по приказу римских властей. Церковь чтит его как священномученика — человека, принявшего смерть за веру. Климент и Петр стали примером преданности христианству. Их история напоминает о мужестве, верности своим убеждениям и готовности помогать другим даже в самые тяжёлые времена.

Традиции и молитвы 25 ноября

В этот день верующие могут посетить храм, помолиться и вспомнить жизненный подвиг священномучеников. К святым Клименту и Петру обращаются с просьбами о духовной силе, стойкости в испытаниях, защите семьи и здоровье близких.

Отдельной общецерковной традиции, связанной именно с этим днём, нет. В то же время в народе 25 ноября связывали с подготовкой к зиме и наблюдениями за погодой.

Народные приметы на 25 ноября

В народном календаре этот день связывали с погодой и приближением зимы. По природным явлениям пытались предсказать, какими будут следующие месяцы. Среди примет были такие:

Если 25 ноября ясная погода — ждали сильных морозов.

Если на реках уже встал лёд, верили, что он продержится до весны.

Если в этот день идет снег — лето, по поверьям, будет дождливым.

Северный ветер считали признаком скорого похолодания.

Эти приметы являются частью народной традиции, а не научным прогнозом погоды.

Чего нельзя делать 25 ноября

25 ноября приходится на Рождественский пост. Поэтому верующие, которые его соблюдают, должны учитывать правила поста. В среду обычно воздерживаются от мяса, молочных продуктов и яиц. В народных обычаях также советовали в этот день:

не ссориться и не обижать близких;

не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

не одалживать деньги и не давать в долг;

не жаловаться на холод и непогоду.

Эти запреты относятся к народным поверьям. Главный духовный смысл дня — молитва, добрые поступки, поддержка близких и память о святых.

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