Национальный банк Украины приобрел корпоративный доступ к ChatGPT Enterprise за 63 тысячи долларов без НДС. Договор с компанией OpenAI Ireland Limited был заключен 16 февраля 2026 года. Искусственный интеллект помогает сотрудникам НБУ анализировать большие объемы информации, оценивать последствия российских обстрелов для экономики и отслеживать изменения цен.

Корпоративный доступ к ChatGPT Enterprise сотрудники регулятора используют для выполнения рабочих задач. В НБУ отметили, что сотрудники должны соблюдать внутреннюю политику ответственного использования искусственного интеллекта.

Помимо ChatGPT, специалисты Нацбанка в рамках отдельных исследований изучали возможности других языковых моделей. В частности, речь идет о Gemini от Google и Llama от Meta. Однако корпоративный доступ к этим сервисам регулятор не приобретал.

Как ChatGPT помогает Нацбанку

Искусственный интеллект используется для сбора, обработки и систематизации информации, которую аналитики используют в экономических исследованиях. Это позволяет быстрее обрабатывать большие массивы данных и оставлять больше времени на их анализ.

В Нацбанке пояснили, что раньше поиск и обработка необходимой информации могли занимать у аналитика несколько недель. Теперь с помощью ИИ эту работу удается выполнить за несколько часов или дней. «Поиск и обработка данных с нуля заняли бы у аналитика недели. С ИИ это занимает часы или дни. Поэтому у аналитика остается больше времени на сам анализ», — сообщили в регуляторе.

Один из примеров такой работы — анализ российских обстрелов. С помощью языковых моделей специалисты НБУ обработали более 10 тысяч записей об атаках из международной базы данных ACLED. Информацию классифицировали по типам поврежденных объектов. Эти данные использовали для оценки влияния российских ударов на цены в Украине. По расчетам аналитиков, атаки по складам добавят 0,7 процентного пункта к годовой инфляции в 2026 году. Эта оценка была учтена в октябрьском Инфляционном отчете Нацбанка.

Еще одно направление работы — ежедневный анализ сообщений в СМИ об изменении цен. Искусственный интеллект помогает определять тональность публикаций и замечать, когда негативных сообщений о подорожании становится больше. Например, летом 2026 года аналитики зафиксировали рост количества негативных материалов о ценах на топливо, продукты питания и транспорт. Это стало ранним сигналом того, что инфляционные ожидания украинцев могут ухудшаться. Впоследствии эту тенденцию подтвердили результаты опросов населения. В НБУ также подчеркнули, что соответствующие аналитические инструменты сотрудники разработали самостоятельно. Для этого не привлекались внешние подрядчики.

Прогнозирует ли ChatGPT инфляцию

Несмотря на использование искусственного интеллекта, Нацбанк не возлагает на него подготовку инфляционных прогнозов. Регулятор продолжает использовать собственные макроэкономические модели, а окончательные выводы делают специалисты. Языковые модели выполняют отдельные технические задачи: помогают искать информацию, обрабатывать данные и анализировать большие массивы текстов. Все полученные результаты проверяют сотрудники Нацбанка.

Отдельно в регуляторе пояснили, что при работе с внешними сервисами искусственного интеллекта используют только открытую информацию. Это новости, публичные базы данных и официальная статистика. По оценке НБУ, главный результат внедрения ИИ — более быстрая подготовка аналитических материалов. В то же время регулятор не утверждает, что искусственный интеллект изменил содержание или качество исследований. О закупке сообщает пресс-служба Нацбанка.

В посте от 24 ноября автор раскритиковал дизайн Национального банка Украины. На изображении военный держит палец на спусковом крючке, хотя, по замыслу автора, не собирается стрелять. В комментарии к публикации также обратили внимание на ещё одну деталь — вероятно, на руке изображённого сержанта шесть пальцев.

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