В посте от 24 ноября автор раскритиковал дизайн Национального банка Украины. На изображении военный держит палец на спусковом крючке, хотя, по замыслу автора, не собирается стрелять. В комментариях к публикации также обратили внимание на ещё одну деталь — предположительно, на руке изображённого сержанта шесть пальцев.

Автор поста решил не объяснять общий принцип «ничего для нас без нас», а показать, к чему может привести его нарушение. В качестве примера он привёл дизайн, созданный Национальным банком Украины. По словам автора, на изображении военный держит палец на спусковом крючке, хотя не намерен стрелять. Такая деталь противоречит базовым правилам обращения с оружием, которым обучают военных.

Чтобы объяснить, насколько серьёзной может быть эта ошибка, автор привёл ироничный пример из военной практики. Он предположил, что сержант, положивший палец на спусковой крючок без намерения стрелять, после месяца круглосуточных тренировок и повторения правил безопасности получил бы позывной «Дурак». «Спасибо НБУ за такой глупый дизайн», — написал автор. Впоследствии к посту добавили обновление. Пользовательница Надежда Сокольчук обратила внимание ещё на одну возможную ошибку в изображении. По её мнению, у военного может быть шесть пальцев на руке.

Таким образом, критика касается не только художественного решения, но и деталей, имеющих значение для изображения военных. Автор поста фактически задает вопрос о том, почему при создании такого дизайна не привлекли людей с военным опытом, которые могли бы заметить подобные ошибки еще на этапе разработки. Именно это и связано с принципом «ничего для нас без нас»: людей, которых касается то или иное решение, следует привлекать к его подготовке. Особенно когда речь идет об изображении военных и правилах обращения с оружием. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

20 ноября Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Архистратиг Михаил» номиналом 10 гривен.

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