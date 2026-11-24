Сотни украинских оборонных компаний уже используют искусственный интеллект в производстве оружия и разработке военных технологий.

Об этом 24 ноября заявил Владимир Зеленский по итогам заседания Конгресса местных и региональных властей в Закарпатье.

Около 20 компаний разрабатывают дроны-перехватчики различных форматов с использованием ИИ. Также искусственный интеллект планируют применять в сфере разминирования.

По результатам опроса Минздрава, ИИ применяют 80,5% медицинских работников. В исследовании приняли участие более 7 тысяч медиков, 300 пациентов и 39 представителей бизнеса и профильных организаций.

В ЕС вступили в силу новые правила маркировки контента, сгенерированного искусственным интеллектом.

Европейский Союз сформировал новую рабочую группу, которая будет следить за деятельностью компаний, разрабатывающих и использующих технологии искусственного интеллекта. Новый орган будет заниматься надзором за соблюдением правил в сфере ИИ.

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