В Украине планируют запустить интерактивную карту недвижимости, которую можно переоборудовать для проживания внутренне перемещенных лиц.

Сервис позволит переселенцам самостоятельно искать здания, просматривать их состояние и оценивать возможности для заселения.

По словам председателя профильного комитета Верховной Рады Елены Шуляк, уже обследовано почти 4 тысячи объектов недвижимости. Информацию о них планируют собрать на одной платформе, которую намерены создать при поддержке международных партнеров без дополнительных расходов из госбюджета.

В некоторых общинах Винницкой, Одесской и Хмельницкой областей из-за переселения населения количество жителей выросло на 25–30 %, что создает дополнительную нагрузку на жилищную инфраструктуру, медицину и сферу услуг.

Источник: Елена Шуляк

Кабмин увеличил субвенцию местным бюджетам на приобретение домов для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц.

В Змееве Харьковской области бывший интернат реконструируют под жилье для 222 внутренне перемещенных лиц. На работы из местного бюджета планируется потратить почти 388 млн грн, а журналисты «Наших денег» заявляют о возможном завышении цен на стройматериалы и стоимости квартир, которая значительно превышает цены на местном рынке.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном факте системного игнорирования потребностей внутренне перемещенных лиц в Закарпатской области.

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