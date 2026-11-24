В Украине создадут интерактивную карту жилья для переселенцев
В Украине планируют запустить интерактивную карту недвижимости, которую можно переоборудовать для проживания внутренне перемещенных лиц.
Сервис позволит переселенцам самостоятельно искать здания, просматривать их состояние и оценивать возможности для заселения.
По словам председателя профильного комитета Верховной Рады Елены Шуляк, уже обследовано почти 4 тысячи объектов недвижимости. Информацию о них планируют собрать на одной платформе, которую намерены создать при поддержке международных партнеров без дополнительных расходов из госбюджета.
В некоторых общинах Винницкой, Одесской и Хмельницкой областей из-за переселения населения количество жителей выросло на 25–30 %, что создает дополнительную нагрузку на жилищную инфраструктуру, медицину и сферу услуг.
Источник: Елена Шуляк
Кабмин увеличил субвенцию местным бюджетам на приобретение домов для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц.