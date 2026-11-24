W Ukrainie planuje się uruchomienie interaktywnej mapy nieruchomości, które można przystosować do zakwaterowania osób wewnętrznie przesiedlonych.

Serwis ten umożliwi przesiedleńcom samodzielne wyszukiwanie budynków, sprawdzanie ich stanu oraz ocenę możliwości zamieszkania w nich.

Według przewodniczącej odpowiedniej komisji Rady Najwyższej Oleny Szuljak, zbadano już prawie 4 tysiące obiektów nieruchomościowych. Informacje na ich temat mają zostać zebrane na jednej platformie, którą planuje się stworzyć przy wsparciu partnerów międzynarodowych bez dodatkowych wydatków z budżetu państwa.

W niektórych gminach obwodów winnickiego, odeskiego i chmielnickiego liczba mieszkańców wzrosła o 25–30% w wyniku przesiedleń, co stanowi dodatkowe obciążenie dla infrastruktury mieszkaniowej, służby zdrowia i sektora usług.

Źródło: Olena Szulak

Rada Ministrów zwiększyła dotację dla budżetów lokalnych na zakup domów dla osób wewnętrznie przesiedlonych i ewakuowanych.

W Zmijewie w obwodzie charkowskim dawny internat jest przebudowywany na mieszkania dla 222 osób wewnętrznie przesiedlonych. Na prace te z budżetu lokalnego planuje się przeznaczyć prawie 388 mln hrywien, a dziennikarze serwisu „Nasze pieniądze” zwracają uwagę na możliwe zawyżanie cen materiałów budowlanych oraz kosztów mieszkań, które znacznie przewyższają ceny na lokalnym rynku.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec poinformował o kolejnym przypadku systematycznego ignorowania potrzeb osób wewnętrznie przesiedlonych w obwodzie zakarpackim.

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