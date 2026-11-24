W Ukrainie powstanie interaktywna mapa mieszkań dla przesiedleńców
W Ukrainie planuje się uruchomienie interaktywnej mapy nieruchomości, które można przystosować do zakwaterowania osób wewnętrznie przesiedlonych.
Serwis ten umożliwi przesiedleńcom samodzielne wyszukiwanie budynków, sprawdzanie ich stanu oraz ocenę możliwości zamieszkania w nich.
Według przewodniczącej odpowiedniej komisji Rady Najwyższej Oleny Szuljak, zbadano już prawie 4 tysiące obiektów nieruchomościowych. Informacje na ich temat mają zostać zebrane na jednej platformie, którą planuje się stworzyć przy wsparciu partnerów międzynarodowych bez dodatkowych wydatków z budżetu państwa.
W niektórych gminach obwodów winnickiego, odeskiego i chmielnickiego liczba mieszkańców wzrosła o 25–30% w wyniku przesiedleń, co stanowi dodatkowe obciążenie dla infrastruktury mieszkaniowej, służby zdrowia i sektora usług.
Źródło: Olena Szulak
Rada Ministrów zwiększyła dotację dla budżetów lokalnych na zakup domów dla osób wewnętrznie przesiedlonych i ewakuowanych.