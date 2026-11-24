Byłemu dyrektorowi firmy, która w latach 2023–2024 otrzymała od Obwodowej Administracji Doniecka zamówienia na roboty drogowe o wartości 544 mln hrywien, postawiono zarzut uchylania się od płacenia podatków.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa przedsiębiorstwo zawarło 12 umów na utrzymanie dróg. Jednak w zeznaniach podatkowych dotyczących czterech umów o wartości ponad 387 mln hrywien dyrektor podał nieprawdziwe informacje.

W rezultacie, według organów ścigania, budżet stracił 52,6 mln hrywien podatku VAT.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Wołyniu zapewnili wpływy do budżetu państwa w wysokości prawie 4,7 mln hrywien z tytułu niezapłaconych podatków od mieszkańca regionu. Kolejne 100 tysięcy hrywien mężczyzna dobrowolnie przekazał na potrzeby Sił Obronnych Ukrainy.

Do budżetu zwrócono ponad 27 mln hrywien niezapłaconych podatków.

Od początku 2026 roku państwu zwrócono 1,6 mld hrywien niezapłaconych podatków.

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