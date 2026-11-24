Министерство финансов предлагает с 1 января 2028 года обязать часть предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения, регистрироваться в качестве плательщиков НДС. Это коснется индивидуальных предпринимателей и компаний первой, второй и третьей групп, если объем их налогооблагаемых операций превысит 85 тысяч евро. В то же время для новых плательщиков предусмотрен переходный период и символические штрафы за первые нарушения.

Минфин подготовил законопроект, изменяющий правила уплаты налога на добавленную стоимость для плательщиков единого налога. Документ 23 ноября поступил в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Теперь от комитета ожидают позиции по предложенным изменениям.

Важно, что законопроект пока не принят и даже не внесен в Верховную Раду на рассмотрение. То есть сейчас предпринимателям не нужно регистрироваться в качестве плательщиков НДС только из-за этой инициативы. Если изменения поддержат и примут, они должны вступить в силу с 1 января 2028 года.

Кого из предпринимателей обяжут платить НДС

Главное предложение Минфина — распространить обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС на предпринимателей и компании, работающие по упрощенной системе налогообложения. Речь идет о плательщиках единого налога первой, второй и третьей групп. Новые правила коснутся как физических лиц-предпринимателей, так и юридических лиц. Исключение предусмотрено для электронных резидентов — е-резидентов.

Обязанность регистрироваться в качестве плательщиков НДС будет возникать, если объем налогооблагаемых операций превысит установленный порог. Минфин предлагает установить его на уровне 85 тысяч евро. По расчетам министерства, сейчас это примерно 4,21 млн гривен. Сумма в гривнах будет ежегодно определяться по официальному курсу Национального банка по состоянию на 1 января. То есть порог будет зависеть от курса евро в начале соответствующего года.

Что изменится для различных групп единого налога

Для предпринимателей первой и второй групп Минфин предлагает сохранить возможность работать в своих группах даже после регистрации в качестве плательщиков НДС. То есть сам факт уплаты этого налога не заставит их переходить в третью группу. Для плательщиков третьей группы правила будут другими. Если предприниматель сейчас уплачивает 5% единого налога и превысит порог в 85 тысяч евро, ему придется перейти на ставку 3% и дополнительно уплачивать НДС.

Таким образом, вместо нынешней ставки 5% без НДС для таких предпринимателей будет действовать модель 3% плюс НДС. Это будет означать не только изменение налоговой ставки, но и дополнительные обязанности по ведению учета и представлению отчетности.

Как будет проходить регистрация в качестве плательщиков НДС

Минфин предлагает сделать регистрацию автоматической. Ее планируют проводить с 1 января 2028 года на основании налоговой отчетности за предыдущие периоды. Налоговая служба должна определить предпринимателей, превысивших установленный порог, и зарегистрировать их в качестве плательщиков НДС. Для этого будут использоваться данные деклараций и отчетности за соответствующие периоды.

Отдельно предусмотрен переходный период для тех, кого зарегистрируют с начала 2028 года. В первом квартале — с января по март — новые плательщики не должны будут начислять НДС, регистрировать налоговые накладные и подавать отчетность по этому налогу.

Также в проекте предусмотрено временное смягчение в отношении штрафов. По словам Василевской-Смаглюк, в течение второго–четвертого кварталов 2028 года за первые пять нарушений отдельных требований по администрированию и уплате НДС предусмотрены штрафы всего по 1 гривне. Это должно дать предпринимателям время, чтобы разобраться с новыми правилами и наладить налоговый учет.

Почему Минфин предлагает ввести эти изменения

В министерстве объясняют, что законопроект необходим для выполнения международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Среди оснований — меморандум о получении макрофинансовой помощи, ратифицированный Верховной Радой 28 мая 2026 года, а также необходимость привести украинское законодательство в соответствие с европейской Директивой 2006/112/ЕС. Она определяет общие правила в отношении налога на добавленную стоимость в странах Евросоюза.

В Минфине также называют несколько экономических причин для изменений. Среди них — увеличение поступлений в государственный бюджет и создание более равных условий для предприятий, работающих по общей и упрощенной системам налогообложения. Еще один аргумент министерства — борьба с контрабандой и продажей контрафактных товаров. По мнению авторов инициативы, новые правила должны ограничить возможности использования упрощенной системы в таких схемах.

Почему был выбран порог в 85 тысяч евро

Сумма в 85 тысяч евро была определена с учётом европейской Директивы 2006/112/ЕС. Это максимально допустимый порог освобождения малого бизнеса от обязательной регистрации в качестве плательщика НДС, предусмотренный этим документом.

В то же время в странах Евросоюза действуют разные пороги. Например, в Германии порог составляет 25 тысяч евро оборота за предыдущий год, в Австрии — 55 тысяч евро, а в Хорватии — 60 тысяч евро. По словам Василевской-Смаглюк, лишь три страны ЕС используют максимально допустимый порог в 85 тысяч евро. В других государствах он, как правило, ниже.

Какие вопросы остаются открытыми

Василевская-Смаглюк обратила внимание на то, что в финансово-экономическом обосновании законопроекта нет конкретных расчетов, сколько дополнительных средств поступит в государственный бюджет после введения новых правил. Кроме того, по её словам, документ не содержит оценки количества предпринимателей, которых затронут изменения, и расчётов их дополнительных расходов на ведение налогового учёта.

Депутат считает, что предложенные изменения фактически меняют саму модель работы упрощенной системы налогообложения. Ведь для части малого бизнеса регистрация в качестве плательщика НДС будет означать новые требования к документам, отчетности и учету операций. «Фактически речь идет об изменении самой модели функционирования упрощенной системы налогообложения. Поэтому отдельного анализа потребуют последствия для малого бизнеса, расходы на ведение налогового учета и риски блокировки налоговых накладных», — отметила Василевская-Смаглюк.

Таким образом, окончательные правила ещё могут измениться в ходе обсуждения и рассмотрения документа. Пока Минфин лишь предлагает новую модель, а решение о её введении должна принять Верховная Рада. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, которая обнародовала основные положения документа.

Кабинет министров допускает, что в Верховной Раде может не хватить голосов для повышения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 21%. Поэтому правительство рассматривает альтернативные источники финансирования для запуска фонда страхования военных рисков.

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