Кабінет міністрів запровадив щомісячну додаткову винагороду для поліцейських у розмірі 10 тисяч гривень. Її виплачуватимуть під час воєнного стану, але курсанти та слухачі поліцейських навчальних закладів на доплату не матимуть права. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Кабінет міністрів України передбачив додаткові виплати для поліцейських. Відповідне рішення закріпили в постанові №1432 «Деякі питання соціальних гарантій грошового забезпечення поліцейських», яку уряд ухвалив 18 листопада 2026 року.

Згідно з документом, правоохоронцям щомісяця нараховуватимуть додаткові 10 тисяч гривень. Виплата стосуватиметься поліцейських, які проходять службу в Національній поліції під час воєнного стану. Водночас доплату не отримуватимуть курсанти та слухачі закладів освіти зі специфічними умовами навчання, де готують майбутніх поліцейських.

Кому можуть збільшити доплату

Постанова передбачає не лише фіксовану винагороду, а й механізм її збільшення. Якщо загальна сума грошового забезпечення поліцейського разом із новою доплатою буде меншою за десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, виплату збільшать. Під час розрахунку враховуватимуть посадовий оклад, доплату за спеціальне звання, надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові виплати, премії та інші передбачені урядом винагороди.

Тобто 10 тисяч гривень — це базовий розмір додаткової винагороди. Якщо загальне грошове забезпечення поліцейського не досягатиме встановленого законом рівня, суму доплати мають збільшити настільки, щоб забезпечити необхідний мінімум. Йдеться про десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня відповідного календарного року. Це правило передбачене законом №4909-IX, який стосується оновлення грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту.

Чи вплине доплата на пенсію

Додаткову винагороду виплачуватимуть лише на час дії воєнного стану. Після його припинення або скасування ця виплата не продовжуватиметься автоматично. Також уряд окремо наголосив, що додаткові 10 тисяч гривень не враховуватимуть під час призначення пенсії або перерахунку її розміру. Тобто ця доплата не збільшуватиме пенсійні виплати поліцейських у майбутньому.

Коли почнуть виплачувати гроші

Порядок і конкретні умови нарахування доплати має визначити Міністерство внутрішніх справ. Саме МВС встановить, як оформлюватимуть і виплачуватимуть ці кошти. Крім того, після припинення або скасування воєнного стану міністерство матиме місяць, щоб підготувати для уряду пропозиції щодо розміру додаткової винагороди.

Постанова №1432 набере чинності одночасно із законом №4909-IX від 10 червня 2026 року. Цей закон почне діяти 1 січня 2027 року. Отже, саме з цієї дати мають запрацювати нові правила грошового забезпечення поліцейських. Відповідне рішення уряд ухвалив постановою №1432 «Деякі питання соціальних гарантій грошового забезпечення поліцейських».

Кабінет Міністрів України у четвер, 19 листопада 2026 року, ухвалив розпорядження про спрямування додаткових 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міністерства оборони, причому понад 90% цієї суми призначено для виплат військовослужбовцям.

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