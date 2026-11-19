Владимир Зеленский заявил, что готов лично обсудить с Владимиром Путиным вопрос об украинских территориях, если российский президент хочет поднять эту тему. В то же время глава государства подчеркнул, что территориальные уступки — не просто пункт в мирном соглашении, а вопрос суверенитета, безопасности и будущего Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин должен обсуждать вопрос об украинских территориях непосредственно с ним. По словам главы государства, если российский лидер хочет поднимать эту тему в ходе переговоров, он должен быть готов к прямому разговору с украинским президентом.

Об этом Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ после встречи «Коалиции желающих», переговоров с европейскими лидерами и представителями американской стороны. Президент прямо обратился к Путину с предложением обсуждать территориальные вопросы напрямую. «Если Путин хочет говорить о территориях, пусть говорит со мной», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что российский президент не демонстрирует готовности к личному разговору с ним. Зеленский выразил сомнение в том, насколько важен для Путина на самом деле вопрос территорий, если тот избегает прямого диалога. «Ты не хочешь разговаривать со мной? Что ж, тогда, вероятно, этот вопрос не так уж и важен для тебя?» — сказал президент Украины.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий нельзя воспринимать как техническую деталь будущего мирного соглашения. Для Украины он имеет гораздо более широкое значение, ведь речь идет о суверенитете государства, его безопасности и дальнейшем будущем. Любые возможные договоренности по территориям, по словам президента, должны учитывать позицию украинского общества. Поэтому такие решения не могут приниматься без учета интересов Украины и ее граждан.

Заявление Зеленский сделал после переговоров с участием европейских лидеров и американской стороны. В то же время в приведенном сообщении не уточняется, договаривались ли участники встреч об отдельном формате прямых переговоров между президентами Украины и России.

Глава Кремля Владимир Путин утверждает, что Россия якобы не стремится продолжать вооруженный конфликт, однако Украина должна согласиться на компромиссы, предложенные Москвой еще до встречи на Аляске.

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