Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з Володимиром Путіним про українські території, якщо російський президент хоче порушувати це питання. Водночас глава держави наголосив, що територіальні поступки — не просто пункт у мирній угоді, а питання суверенітету, безпеки та майбутнього України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін має обговорювати питання українських територій безпосередньо з ним. За словами глави держави, якщо російський лідер хоче порушувати цю тему під час переговорів, він повинен бути готовим до прямої розмови з українським президентом.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками медіа після зустрічі «Коаліції охочих», переговорів з європейськими лідерами та представниками американської сторони. Президент прямо звернувся до Путіна із пропозицією обговорювати територіальні питання безпосередньо. «Якщо Путін хоче говорити про території, нехай говорить зі мною», — заявив Зеленський.

Він також зауважив, що російський президент не демонструє готовності до особистої розмови з ним. Зеленський поставив під сумнів, наскільки важливим для Путіна насправді є питання територій, якщо той уникає прямого діалогу. «Ти не хочеш розмовляти зі мною? Що ж, тоді, ймовірно, це питання не таке вже й важливе для тебе?» — сказав президент України.

Окремо Зеленський наголосив, що питання територій не можна сприймати як технічну деталь майбутньої мирної угоди. Для України воно має значно ширше значення, адже йдеться про суверенітет держави, її безпеку та подальше майбутнє. Будь-які можливі домовленості щодо територій, за словами президента, мають враховувати позицію українського суспільства. Тому такі рішення не можуть ухвалюватися без урахування інтересів України та її громадян.

Заяву Зеленський зробив після переговорів за участю європейських лідерів та американської сторони. Водночас у наведеному повідомленні не уточнюється, чи домовлялися учасники зустрічей про окремий формат прямих переговорів між президентами України та Росії.

Глава Кремля Володимир Путін стверджує, що Росія нібито не прагне продовжувати збройний конфлікт, однак Україна має погодитися на компроміси, запропоновані Москвою ще до зустрічі на Алясці.

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