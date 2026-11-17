警方已向一名39岁的利沃夫州伊万诺-弗兰科夫斯克镇议会议员提出指控，该议员于今年夏天在当地一处水域殴打了一名度假者。利沃夫州检察院通报了这一消息。

该事件发生于8月中旬，地点在雅沃里夫采石场内。当时，包括这位地方议会代表在内的一群男子驾驶水上摩托，在距离水中游客极近的地方兜风，给成人和儿童造成了安全隐患。 一名游客对此提出抗议，由此引发了口角。冲突过程中，水上摩托车驾驶员两次用拳头击打该男子面部，致其倒地，袭击者随后离开了现场。

受害者自行前往医院就诊，医护人员诊断其面部受伤，包括上唇撕裂伤、眼周淤青及牙齿严重损伤，并已将相关信息通报给执法部门。 据ZAXID.NET报道，嫌疑人系“声音”党所属的镇议会代表奥列格·科布扎克。

在完成必要的法医鉴定后，涉案人员被指控犯有故意造成轻微身体伤害并导致短期健康受损罪（乌克兰《刑法典》第125条第2款）。

来源：ZAXID.NET。

在基辅，执法部门正在调查一起涉及乌克兰人民议员的事件，该议员涉嫌殴打一名青年。

此前我们曾报道，“人民公仆”党团主席达维德·阿拉哈米亚就切尔卡瑟州斯米拉市一名军人遭殴打一事，致函内务部长伊戈尔·克利缅科和总检察长安德烈·科斯汀。

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