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17 листопада на горі Піп Іван зафіксували мороз до -5°C, західний вітер зі швидкістю 22 м/с, густий туман та обледеніння.

Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у високогір’я.

Через сильний вітер, погану видимість і слизькі маршрути мандрівники ризикують втратити орієнтування, переохолодитися або травмуватися.

У ДСНС рекомендують стежити за прогнозом погоди, не планувати сходжень за складних умов, а в разі надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101.

Джерело: ДСНС України в Івано-Франківській області.

Вранці 17 листопада на високогір’ї Карпат різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван зафіксували густий туман, сильний вітер, мороз і обледеніння поверхонь.

Нагадаємо, напередодні на горі Піп Іван в Івано-Франківській області вирував сильний шторм. Через небезпечні погодні умови гірські рятувальники наполегливо рекомендують туристам утриматися від походів у високогір’я.

У вівторок, 17 листопада, в Україні переважатимехмарна погода з проясненнями. Після нічних опадів на Правобережжі вдень дощі очікуються по всій країні, а в окремих регіонах можливі мороз і поривчастий вітер.

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