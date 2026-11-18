Одним із тривожних сигналів Георгій Тихий назвав повернення Кремля до риторики дипломатичних ультиматумів. Росія знову просуває ідею створення нової «архітектури безпеки Європи». За словами дипломата, така риторика нагадує події грудня 2021 року, коли Москва висунула НАТО низку вимог щодо зміни системи європейської безпеки.

Тоді Кремль вимагав фактично повернути військову присутність Альянсу до стану, який існував до 1997 року. Зокрема, Росія хотіла обмежити розширення НАТО та військову співпрацю Альянсу з країнами, які приєдналися до нього після цієї дати. Ці вимоги стосувалися не лише України, а й інших держав Центральної та Східної Європи. Москва намагалася домогтися перегляду безпекових домовленостей, які сформувалися після завершення холодної війни.

Тихий вважає, що нинішні заяви Росії про необхідність нової системи безпеки можуть бути частиною тієї самої тактики. Спочатку Кремль висуває вимоги, які завідомо неприйнятні для інших країн, потім отримує відмову й може використати її як привід для подальшої агресії. Таким чином Росія намагається представити власні дії не як напад, а як нібито вимушену відповідь на відмову Заходу виконувати її умови. «Ніхто не знає насправді, чи буде вторгнення в ці країни, чи не буде, але те, що створюються і умови, і певна підготовка іде інформаційно — це абсолютно однозначно», — наголосив речник МЗС.

Росія вже порушила міжнародні домовленості

Окремо Георгій Тихий звернув увагу на те, що чинна система європейської безпеки вже має міжнародно-правову основу. Її принципи закріплені в кількох документах, які підписала й сама Росія. Серед них — Гельсінський заключний акт 1975 року, Паризька хартія для нової Європи 1990 року та Стамбульська хартія європейської безпеки 1999 року.

Ці документи визначають основні правила відносин між державами. Зокрема, вони закріплюють принципи суверенної рівності, поваги до територіальної цілісності, непорушності кордонів і права кожної країни самостійно обирати власний шлях розвитку та безпекові союзи. Також вони передбачають відмову від погроз силою та її застосування проти інших держав.

За словами Тихого, Росія сама порушила принципи, під якими раніше підписалася, розпочавши агресію проти України. Тому розмови Москви про необхідність перебудувати європейську безпеку українська сторона вважає спробою перекласти відповідальність за власні дії на інших. «Яка безпека? Вона давно існує, не треба ніякої нової архітектури безпеки Європи. Вона закріплена в Гельсінському заключному акті, в Паризькій хартії, в Стамбульській хартії. І Росія підписалася під цими трьома документами, але сама ж їх порушила», — заявив представник українського зовнішньополітичного відомства.

Україна закликає партнерів не ігнорувати російську риторику

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що російські інформаційні кампанії потрібно сприймати серйозно. Глава МЗС Андрій Сибіга вже порушував цю тему під час міжнародних контактів із партнерами. Українська сторона закликає союзників звертати увагу не лише на військові дії Росії, а й на заяви, пропагандистські кампанії та спроби Кремля змінити порядок денний міжнародних дискусій.

У Києві вважають, що інформаційна підготовка може допомагати Москві формувати потрібне їй пояснення майбутніх дій. Через заяви про нібито загрози з боку НАТО Росія намагається створити образ противника, який начебто не залишає їй іншого вибору. Така риторика може використовуватися для виправдання нових вимог, тиску на європейські держави або навіть військової ескалації.

Водночас у МЗС не стверджують, що напад на країни НАТО вже вирішений. Тихий прямо зазначив, що наразі неможливо достеменно передбачити, чи перейде Москва від інформаційного тиску до прямої військової агресії. Однак сам факт підготовки відповідного інформаційного ґрунту, на думку української сторони, має стати приводом для уважнішої оцінки дій Кремля.

Якою Україна бачить послідовність мирного процесу

Георгій Тихий також окреслив позицію Києва щодо подальших дипломатичних переговорів. Україна наполягає, що обговорення нової системи безпеки Європи не повинно відбуватися за російським сценарієм, коли питання інтересів Москви ставлять вище за безпеку України. Українська сторона вважає, що спочатку потрібно домогтися припинення вогню, а вже потім переходити до наступних етапів переговорів. За позицією Києва, послідовність має бути такою: спершу припинення бойових дій в Україні, потім переговори про гарантії безпеки для неї та умови мирного врегулювання. І лише після цього можна переходити до ширшого обговорення того, як забезпечити безпеку інших європейських держав.

У МЗС наголошують, що не можна будувати нові домовленості за рахунок України або дозволяти Росії вирішувати, які союзи можуть обирати сусідні держави. Адже право країни самостійно визначати свою зовнішню політику є одним із базових принципів міжнародного права. Саме тому Київ закликає партнерів не погоджуватися на російські ультиматуми та не сприймати їх як звичайну дипломатичну пропозицію.

Отже, українське МЗС розцінює повернення Кремля до розмов про нову архітектуру європейської безпеки як тривожний сигнал. Київ закликає союзників уважно стежити за російською риторикою та не допустити, щоб інформаційні кампанії стали підґрунтям для нових територіальних претензій і військової агресії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на презентації звіту Центру протидії дезінформації (ЦПД).

росія посилює військову логістичну інфраструктуру в округах поблизу кордонів держав-членів НАТО та на території Білорусі. Про це 18 листопада 2026 року заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін під час презентації дослідження «Моделі інформаційного тиску РФ: від України до Європи».

Росія під час переговорів зі США щодо України запропонувала повернути НАТО до кордонів 1997 року в обмін на виведення російських військ із Калінінградської області.