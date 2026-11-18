Одним из тревожных сигналов Георгий Тихий назвал возвращение Кремля к риторике дипломатических ультиматумов. Россия вновь продвигает идею создания новой «архитектуры безопасности Европы». По словам дипломата, такая риторика напоминает события декабря 2021 года, когда Москва выдвинула НАТО ряд требований относительно изменения системы европейской безопасности.

Тогда Кремль требовал фактически вернуть военное присутствие Альянса к состоянию, существовавшему до 1997 года. В частности, Россия хотела ограничить расширение НАТО и военное сотрудничество Альянса со странами, присоединившимися к нему после этой даты. Эти требования касались не только Украины, но и других государств Центральной и Восточной Европы. Москва пыталась добиться пересмотра договоренностей в сфере безопасности, сформировавшихся после окончания холодной войны.

Тихий считает, что нынешние заявления России о необходимости новой системы безопасности могут быть частью той же тактики. Сначала Кремль выдвигает требования, которые заведомо неприемлемы для других стран, затем получает отказ и может использовать его как повод для дальнейшей агрессии. Таким образом Россия пытается представить свои действия не как нападение, а как якобы вынужденный ответ на отказ Запада выполнять ее условия. «Никто на самом деле не знает, будет ли вторжение в эти страны или нет, но то, что создаются и условия, и ведётся определённая информационная подготовка — это абсолютно однозначно», — подчеркнул представитель МИД.

Россия уже нарушила международные договоренности

Отдельно Георгий Тихий обратил внимание на то, что действующая система европейской безопасности уже имеет международно-правовую основу. Ее принципы закреплены в нескольких документах, которые подписала и сама Россия. Среди них — Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Парижская хартия для новой Европы 1990 года и Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года.

Эти документы определяют основные правила отношений между государствами. В частности, они закрепляют принципы суверенного равенства, уважения территориальной целостности, нерушимости границ и права каждой страны самостоятельно выбирать свой путь развития и союзы в сфере безопасности. Также они предусматривают отказ от угроз силой и её применения против других государств.

По словам Тихого, Россия сама нарушила принципы, под которыми ранее подписалась, начав агрессию против Украины. Поэтому разговоры Москвы о необходимости перестроить европейскую безопасность украинская сторона считает попыткой переложить ответственность за собственные действия на других. «Какая безопасность? Она давно существует, не нужна никакая новая архитектура безопасности Европы. Она закреплена в Хельсинкском заключительном акте, в Парижской хартии, в Стамбульской хартии. И Россия подписала эти три документа, но сама же их нарушила», — заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Украина призывает партнеров не игнорировать российскую риторику

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что к российским информационным кампаниям нужно относиться серьезно. Глава МИД Андрей Сибига уже поднимал эту тему в ходе международных контактов с партнерами. Украинская сторона призывает союзников обращать внимание не только на военные действия России, но и на заявления, пропагандистские кампании и попытки Кремля изменить повестку дня международных дискуссий.

В Киеве считают, что информационная подготовка может помогать Москве формировать нужное ей обоснование будущих действий. С помощью заявлений о якобы угрозах со стороны НАТО Россия пытается создать образ противника, который будто бы не оставляет ей другого выбора. Такая риторика может использоваться для оправдания новых требований, давления на европейские государства или даже военной эскалации.

В то же время в МИД не утверждают, что нападение на страны НАТО уже решено. Тихий прямо отметил, что пока невозможно точно предсказать, перейдет ли Москва от информационного давления к прямой военной агрессии. Однако сам факт подготовки соответствующей информационной почвы, по мнению украинской стороны, должен стать поводом для более внимательной оценки действий Кремля.

Какой Украина видит последовательность мирного процесса

Георгий Тихий также обозначил позицию Киева относительно дальнейших дипломатических переговоров. Украина настаивает на том, что обсуждение новой системы безопасности Европы не должно происходить по российскому сценарию, когда интересы Москвы ставятся выше безопасности Украины. Украинская сторона считает, что сначала нужно добиться прекращения огня, а уже потом переходить к следующим этапам переговоров. По мнению Киева, последовательность должна быть такой: сначала прекращение боевых действий в Украине, затем переговоры о гарантиях безопасности для нее и условиях мирного урегулирования. И только после этого можно переходить к более широкому обсуждению того, как обеспечить безопасность других европейских государств.

В МИД подчеркивают, что нельзя строить новые договоренности за счет Украины или позволять России решать, какие союзы могут выбирать соседние государства. Ведь право страны самостоятельно определять свою внешнюю политику является одним из базовых принципов международного права. Именно поэтому Киев призывает партнеров не соглашаться на российские ультиматумы и не воспринимать их как обычное дипломатическое предложение.

Таким образом, украинский МИД расценивает возвращение Кремля к разговорам о новой архитектуре европейской безопасности как тревожный сигнал. Киев призывает союзников внимательно следить за российской риторикой и не допустить, чтобы информационные кампании стали основой для новых территориальных претензий и военной агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на презентации отчета Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Россия усиливает военную логистическую инфраструктуру в районах вблизи границ государств-членов НАТО и на территории Беларуси. Об этом 18 ноября 2026 года заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин во время презентации исследования «Модели информационного давления РФ: от Украины до Европы».

Россия в ходе переговоров с США по Украине предложила вернуть НАТО к границам 1997 года в обмен на вывод российских войск из Калининградской области.