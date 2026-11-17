17 ноября на горе Пип Иван зафиксировали мороз до -5 °C, западный ветер со скоростью 22 м/с, густой туман и обледенение.

Спасатели призвали туристов воздержаться от походов в высокогорье.

Из-за сильного ветра, плохой видимости и скользких маршрутов путешественники рискуют потерять ориентацию, переохладиться или получить травму.

В ГСЧС рекомендуют следить за прогнозом погоды, не планировать восхождения в сложных условиях, а в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 101.

Источник: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Утром 17 ноября в высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван зафиксировали густой туман, сильный ветер, мороз и обледенение поверхностей.

Напомним, накануне на горе Пип-Иван в Ивано-Франковской области бушевал сильный шторм. Из-за опасных погодных условий горные спасатели настоятельно рекомендуют туристам воздержаться от походов в высокогорье.

Во вторник, 17 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. После ночных осадков на Правобережье днем дожди ожидаются по всей стране, а в отдельных регионах возможны мороз и порывистый ветер.

Читай нас в