17 ноября мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о подготовке города к возможным длительным отключениям электроэнергии и повреждениям критически важной инфраструктуры в результате российских атак.

Город договаривается с энергетиками, чтобы дома без отопления как можно дольше оставались с электроснабжением.

Также создаются резервы для работы критически важной инфраструктуры, аварийные службы обеспечиваются оборудованием и материалами. В Харькове действуют пункты непоколебимости и штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Еще в конце 2022 года город начал перестраивать систему энергообеспечения. В частности, развивает концепцию «энергетических островов» — локальных систем энергоснабжения, устанавливает когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, и строит блочно-модульные котельные.

В то же время полной энергетической автономности у Харькова пока нет. По словам Терехова, главная задача — обеспечить бесперебойную работу больниц и доступ людей к воде, теплу, связи и необходимой помощи.

Источник: Главком.

В результате вражеских обстрелов энергосистемы Украины АО «Харьковоблэнерго» ввело в Харькове специальные графики аварийных отключений электроснабжения.

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Обходилось без погибших и пострадавших.

12 ноября российские войска нанесли удар двумя ракетами S-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.

Читай нас в