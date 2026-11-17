17 listopada burmistrz Charkowa Ihor Terechow opowiedział o przygotowaniach miasta na ewentualne długotrwałe przerwy w dostawach prądu i uszkodzenia infrastruktury krytycznej w wyniku rosyjskich ataków.

Miasto prowadzi rozmowy z przedsiębiorstwami energetycznymi, aby budynki bez ogrzewania jak najdłużej miały zapewnione dostawy energii elektrycznej.

Tworzone są również rezerwy na potrzeby funkcjonowania infrastruktury krytycznej, a służby ratownicze zaopatrywane są w sprzęt i materiały. W Charkowie działają punkty odporności oraz sztaby ds. likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnych.

Już pod koniec 2022 roku miasto rozpoczęło przebudowę systemu zaopatrzenia w energię. W szczególności rozwija koncepcję „wysp energetycznych” — lokalnych systemów zasilania, instaluje elektrociepłownie wytwarzające energię elektryczną i ciepło oraz buduje blokowo-modułowe kotłownie.

Jednocześnie Charków nie osiągnął jeszcze pełnej autonomii energetycznej. Według Terechowa głównym zadaniem jest zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania szpitali oraz dostępu mieszkańców do wody, ogrzewania, łączności i niezbędnej pomocy.

Źródło: Glavkom.

W wyniku wrogich ostrzałów ukraińskiej sieci energetycznej spółka akcyjna „Charkowoblenenergo” wprowadziła w Charkowie specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej.

W obwodzie charkowskim służby ratownicze ugasiły pożary obiektów cywilnych w czterech gminach, które wybuchły w wyniku wieczornych i nocnych ataków rosyjskich dronów. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami S-8000 (typu „Banderole”) na miasto Zlatopil w obwodzie charkowskim. Odnotowano trafienie w cywilny zakład położony w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

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