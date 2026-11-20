NABU i SAP przeprowadzają przeszukania w salonie kosmetycznym CLIPSE w Użhorodzie, należącym do Alli Baranowskiej, byłej żony posła Mykoły Tyshchenko.

Czynności śledcze toczą się na terenie lokalu znajdującego się w kompleksie mieszkaniowym Silver Park. Na razie nie wiadomo, w ramach jakiego postępowania karnego przeprowadzane są przeszukania.

W 2024 roku dziennikarze wysuwali przypuszczenia, że rozwód Tyszenki i Baranowskiej mógł być fikcyjny. Po oficjalnym rozwiązaniu małżeństwa nadal mieszkali razem, a poseł tłumaczył to koniecznością wspólnego wychowywania syna.

Ponadto 15 lutego 2024 roku, prawie miesiąc po rozwodzie, Baranowska podarowała byłemu mężowi ponad 12,6 mln hrywien. Kwotę tę Tyshchenko wykazał w swojej deklaracji majątkowej. Sam poseł wyjaśnił dziennikarzom, że po rozwiązaniu małżeństwa podzielili wspólny majątek.

Informację tę podał dziennikarz Witalij Glagola, powołując się na własne źródła w organach ścigania.

Przypomnijmy, że poseł Tyszczenko otrzymał nowe zarzuty w sprawie wymuszenia i prania brudnych pieniędzy.

Ponadto była żona Tyschenko podarowała mu ponad 12 mln hrywien.

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