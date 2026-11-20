W piątek, 20 listopada, w Kijowie zacznie spadać temperatura powietrza. W stolicy prognozowana jest pochmurna pogoda z deszczem, a termometry w ciągu dnia wskażą +5°...+7°.

Według prognozy synoptyków w stolicy będzie pochmurno i będzie padać. Wiatr będzie zmienny, o prędkości 5–10 m/s. Ciśnienie atmosferyczne będzie stopniowo rosło i wyniesie 732–736 mm słupa rtęci.

W większości regionów Ukrainy w piątek prognozowana jest pochmurna pogoda z opadami. Temperatura powietrza w ciągu dnia będzie się różnić w zależności od regionu.

Lwów – w nocy +6°, w ciągu dnia +10°, pochmurno, deszcz.

Łuck – w nocy +5°, w ciągu dnia +9°, pochmurno, deszcz.

Równe – w nocy +5°, w ciągu dnia +9°, pochmurno, deszcz.

Tarnopol – w nocy +6°, w ciągu dnia +9°, pochmurno, deszcz.

Chmielnicki – w nocy +6°, w ciągu dnia +8°, pochmurno, deszcz.

Iwano-Frankiwsk – w nocy +6°, w ciągu dnia +12°, pochmurno, deszcz.

Użhorod – w nocy +6°, w ciągu dnia +12°, pochmurno, deszcz.

Czerniowce – w nocy +6°, w ciągu dnia +12°, pochmurno, deszcz.

Winnica – +6°...+8°, pochmurno, deszcz.

Żytomierz – w nocy +5°, w ciągu dnia +7°, pochmurno, deszcz.

Czernihów – +3°...+6°, pochmurno, deszcz.

Czerkasy – w nocy +5°, w ciągu dnia +8°, pochmurno, deszcz.

Kropiwnicki – w nocy +5°, w ciągu dnia +10°, pochmurno, deszcz.

Połtawa – +4°...+7°, pochmurno, deszcz.

Odessa – w nocy +1°, w ciągu dnia +15°, pochmurno z przejaśnieniami, deszcz.

Cherson – w nocy +9°, w ciągu dnia +15°, pochmurno z przejaśnieniami, deszcz.

Mikołajów – w nocy +8°, w ciągu dnia +15°, pochmurno z przejaśnieniami, deszcz.

Zaporoże – w nocy +6°, w ciągu dnia +13°, pochmurno, deszcz.

Sumy – w nocy +3°, w ciągu dnia +7°, pochmurno, deszcz.

Charków – w nocy +3°, w ciągu dnia +8°, pochmurno, deszcz.

Dniepr – w nocy +6°, w ciągu dnia +11°, pochmurno, deszcz.

Symferopol – +9°...+15°, pochmurno z przejaśnieniami, niewielki deszcz.

Kramatorsk – w nocy +5°, w ciągu dnia +10°, pochmurno, deszcz.

Siewierodonieck – w nocy +5°, w ciągu dnia +10°, pochmurno, deszcz.

W większości regionów kraju 20 listopada utrzyma się deszczowa pogoda, natomiast na południu spodziewane jest stosunkowo cieplejsze powietrze – do +15°.

W piątek, 20 listopada 2026 r., na Ukrainie będzie przeważać pogoda pochmurna i deszczowa. Na zachodzie w nocy prognozowane są obfite opady, w Karpatach deszcz z mokrym śniegiem, a na południu porywy wiatru osiągną 24 m/s.

Listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej — tak przewidują synoptycy.

W listopadzie w Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Czytaj nas na