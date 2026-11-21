W Ukrainie z okazji Dnia Ochrony Dzieci zaprezentowano specjalną serię pocztową pod tytułem „Ze smutkiem w sercu. Z Ukrainą w duszy”, poświęconą ukraińskim dzieciom uprowadzonym przez Rosję.

Przedstawiciele firmy wyjaśnili, że nowy zestaw filatelistyczny opowiada o dzieciach, które zostały przymusowo oddzielone od swoich rodzinnych domów, ale nie udało się im odebrać więzi z Ukrainą.

„Ta seria pocztowa opowiada o ukraińskich dzieciach, które zostały siłą wyrwane z rodzinnych domów, ale nie udało się im odebrać więzi z Ojczyzną. To opowieść o dzieciństwie, które miało być beztroskie, a zamiast tego stało się pełne niebezpieczeństw i bólu, a także nadziei na powrót.

Poprzez nowy znaczek pocztowy Ukraina zwraca się do całego świata: „Pamiętamy! Szukamy! Walczymy o powrót każdego ukraińskiego dziecka do domu!”” – poinformowano w firmie.

W skład zestawu pocztowego wchodzi arkusz z czterema znaczkami oraz koperta. Autorem grafik jest ukraiński artysta Kost Ławro.

Nakład specjalnej emisji pocztowej wynosi 360 tysięcy egzemplarzy.

Informację tę podała „Ukrposhta”.

Przypomnijmy, że ukraińscy weterani i weteranki będą mogli wysyłać paczki do regionów przyfrontowych i z nich za 1 hrywnię. Ponadto „Ukrposhta” zapewni im zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe, a także na zakup leków i artykułów zdrowotnych. Ulgi będą obowiązywać w ramach programu „Ochrona+”.

16 listopada „Ukrposhta” wprowadzi do obiegu nowy znaczek „Ukraińskie salo” w nakładzie 540 tysięcy egzemplarzy. Znaczek ten uzupełni serię „Potrawy narodowe”. Na znaczku artystka Natalia Kohal przedstawiła słoninę z czosnkiem, zieloną cebulką, chrzanem i piklami.

Ukrposhta zaprezentowała nową emisję znaczków z okazji 35. rocznicy uchwalenia ustaw „O granicy państwowej Ukrainy” oraz „O Wojskach Granicznych Ukrainy”. Na znaczkach przedstawiono ukraińskich strażników granicznych, drony, pojazdy opancerzone oraz pracę z wyposażeniem technicznym. Uroczyste wycofanie z obiegu odbyło się 4 listopada w Kijowie.

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