在乌克兰，为庆祝“儿童节”，推出了一套名为《心中悲伤，魂系乌克兰》的特别邮票，该套邮票旨在纪念被俄罗斯绑架的乌克兰儿童。

该公司解释称，这套新邮票讲述了那些被迫与家园分离，却始终未能被切断与乌克兰联系的儿童的故事。

“这套邮票讲述了那些被强行从家中带走的乌克兰儿童，尽管他们被带离了家园，却始终与祖国保持着联系。 这是一个本应无忧无虑的童年，却充斥着危险与痛苦，同时也怀揣着归家的希望。

乌克兰通过这套新邮票向全世界宣告：‘我们铭记！我们在寻找！我们正在为让每一位乌克兰儿童重返家园而奋斗！’”——该公司表示。

该邮政套装包含一张印有四枚邮票的邮票小全张和一个信封。图案设计者是乌克兰艺术家科斯特·拉夫罗。

该特别邮票套装的发行量为36万套。

乌克兰邮政（Ukrposhta）通报了这一消息。

需要提醒的是，乌克兰退伍军人将能够以1格里夫纳的价格向前线地区寄送包裹，或从该地区寄出包裹。 此外，“乌克兰邮政”还将为他们提供国内和国际邮寄的折扣，以及购买药品和保健用品的优惠。这些优惠将在“保护+”计划框架内实施。

11月16日，“乌克兰邮政”将发行新邮票“乌克兰猪油”，发行量为54万枚。该邮票将加入“民族美食”系列。 在邮票上，艺术家娜塔莉亚·科哈尔描绘了配有大蒜、青葱、辣根和腌菜的猪油。

乌克兰邮政为纪念《乌克兰国家边界法》和《乌克兰边防军法》通过35周年，推出了新邮票系列。 邮票上描绘了乌克兰边防军官兵、无人机、装甲车辆以及操作技术设备的情景。11月4日，在基辅举行了邮票的正式销戳仪式。

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