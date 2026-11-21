11月21日（周六），乌克兰预计将出现多变的天气，气温分布不均。南部和东部预计无降水，而其他地区局部将有小雨。 白天，各地区的温度将在+3°至+14°之间波动。全国范围内将普遍出现大风天气：风速为7–12米/秒。

乌克兰西部将以多云天气为主，并伴有小雨。 白天气温将在+3°至+6°之间。喀尔巴阡地区和喀尔巴阡山麓地区将稍暖一些，气温将升至+7°至+8°。切尔诺夫策州预计气温可达+10°。

北部地区也将多云，局部地区偶有放晴。气温将在+3°至+7°之间。日托米尔州和基辅州预计将有小雨。

在该国东部，周六将无降水。白天气温将在+6°...+10°之间。

中部各州预计多云间晴。气温将升至+8°...+13°。唯独文尼察州例外，那里会稍凉一些——+6°...+8°。部分地区可能会有小雨。

乌克兰南部预计天气干燥且阳光充足。受此影响，白天气温将升至+8°...+14°。克里米亚的气温将升至+15°。

11月21日是“圣母进殿节”。

据民间习俗，如果这一天的早晨温暖晴朗，明年收成可能会不佳。

11月20日（周五），基辅的气温开始下降。首都预计将出现阴雨天气，白天气温将在+5°至+7°之间。

气象专家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值。

11月乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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