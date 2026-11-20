国家调查局已就与乌克兰国家银行行长安德烈·皮什内教育背景相关的事宜立案三起刑事案件。

乌克兰国家银行前理事会主席博格丹·达尼利申透露了这一消息。

据他称，这些案件涉及可能伪造学历证明、利用伪造学历担任领导职务，以及在乌克兰国家银行非法领取约2400万格里夫纳薪资的嫌疑。

立案依据是基辅谢甫琴科区法院2026年8月5日作出的裁决。涉案内容涉及可能违反有关伪造文件和诈骗罪的法律条款。

达尼利申还批评了皮什尼作为乌克兰国家银行行长的工作表现，特别是关于存款凭证的政策、人事决策以及围绕“森斯银行”的状况。

皮什尼本人此前曾表示，他无意辞去职务。他还否认了相关指控，并指出在国家反腐败局（NABU）对其办公室进行搜查时，未发现任何非法活动的证据。

乌克兰国家反腐败局已向最高反腐败法院提交申请，请求对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼使用的现代Staria轿车进行搜查。该车辆归乌克兰国家银行所有。

乌克兰国家反腐败局此前证实，10月21日对乌克兰国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 该局表示，未拘留任何人，也未对任何人提出指控，其余细节出于庭前调查的考虑不予披露。

此前在10月21日，议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克推测，国家反腐败局对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼的搜查可能与喀尔巴阡石油化工企业和森斯银行的相关情况有关。 据热列兹尼亚克称，瓦西里·韦塞利耶在上述两起事件中均涉案，该议员称其为班科瓦街的监事。 他还援引了森斯银行前监事会主席的证词，据其称，正是皮什尼将韦塞利引荐至该银行。

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