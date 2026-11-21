截至2026年11月21日，乌克兰主要加油站连锁企业继续调整燃油价格。 部分加油站运营商的汽油和柴油价格有所下调，而Socar的汽车用液化气价格则有所上涨。A-95汽油的最低售价为每升82.90格里夫纳，最高售价为每升90.90格里夫纳。

与11月20日相比，UPG连锁将A-95汽油价格下调了1格里夫纳/升，至82.90格里夫纳。高端A-95+汽油价格也下调了1格里夫纳，至84.90格里夫纳/升。 A-100汽油价格下调1格里夫纳，降至95.90格里夫纳/升。与此同时，两种柴油和汽车用液化石油气的价格均保持不变。

在奥科（Okko）加油站，普通柴油每升降价1格里夫纳，至102.90格里夫纳；高级柴油降至105.90格里夫纳/升。 而A-100汽油价格则上涨了2格里夫纳，至98.90格里夫纳/升。A-95、A-95+及汽车用液化石油气的价格保持不变。

在WOG加油站网络中，A-95汽油价格每升下降2格里夫纳，降至87.90格里夫纳；A-95+汽油价格每升下降1格里夫纳，降至91.90格里夫纳/升。 A-100汽油价格下降了1格里夫纳，降至98.90格里夫纳/升。柴油、高级柴油和汽车用液化石油气的价格维持在原有水平。

在Socar加油站，A-95、A-95+汽油以及普通柴油和优质柴油每升均下降了1格里夫纳。 A-100汽油价格下调2.10格里夫纳，降至99.90格里夫纳。与此同时，汽车用液化石油气价格上涨1格里夫纳，达到64.90格里夫纳/升。

在“乌克兰石油”公司，A-95和A-95+汽油的售价均为82.90格里夫纳/升。 普通柴油价格下降了1格里夫纳，降至98.90格里夫纳；优质柴油价格下降了3格里夫纳，降至98.90格里夫纳/升。 A-92汽油价格下降了2格里夫纳，降至80.90格里夫纳。汽车用液化石油气价格保持不变。

KLO的燃油价格保持不变。具体如下：

A-95——83.40格里夫纳/升；

A-95+——89.60格里夫纳/升；

柴油——99.90格里夫纳/升；

高级柴油——103.90格里夫纳/升；

A-100 – 97.90 格里夫纳/升；

A-92 – 82格里夫纳/升；

汽车用液化气 – 63.40 格里夫纳/升。

哪里最便宜、哪里最贵的燃油

在已更新数据的加油站连锁中，UPG和“乌克兰石油”的A-95汽油价格最低，为82.90格里夫纳/升。Socar的A-95汽油价格最高，为90.90格里夫纳/升。

在当前销售的普通柴油中，最便宜的是“乌克兰石油”和UPG，均为98.90格里夫纳/升。柴油价格最高的是Socar，为105格里夫纳/升。

汽车用液化石油气在奥科（Okko）和Socar的售价最高，均为64.90格里夫纳/升。表格中最低价格为BRSM-Nafta的59.82格里夫纳/升，但这是前一天的最新可用数据。

在2026年10月21日至11月21日期间，所有列入统计的加油站网络中，A-95汽油价格均有所下降。降幅在每升3.63至7格里夫纳之间。

UPG加油站的汽油降价幅度最大——从89.90格里夫纳/升降至82.90格里夫纳/升。 “乌克兰石油”的价格下降了6格里夫纳，WOG下降了5格里夫纳，KLO下降了4.50格里夫纳，奥科和Socar则均下降了4格里夫纳。

柴油价格在本月也持续走低。根据不同加油站网络，普通柴油价格每升下降了1–4.50格里夫纳，优质柴油价格则下降了约1–3.50格里夫纳。

本月涨幅最大的是汽车用液化石油气——在拥有可比数据的主要加油站连锁中，每升上涨了10–12格里夫纳。

具体而言，UPG的售价从51.90格里夫纳/升上涨至61.90格里夫纳/升，奥科（Okko）从52.90格里夫纳上涨至64.90格里夫纳，WOG从53.50格里夫纳上涨至63.50格里夫纳， Socar则从54.40格里夫纳涨至64.90格里夫纳。

在“乌克兰石油”公司，汽车用液化气价格从50.90格里夫纳/升上涨至61.90格里夫纳/升，在KLO公司——从52.40格里夫纳上涨至63.40格里夫纳。 在BRSM-Nafta，比较基于最新可获得的数据：10月为49.45格里夫纳/升，11月为59.82格里夫纳/升。

乌克兰在很大程度上依赖进口石油产品，因此国内加油站网络主要参考欧洲市场的行情。

燃料零售价格的形成受采购价格、物流、汇率、库存量和需求等因素影响。

俄罗斯对港口基础设施的打击也增加了石油产品的运输成本，因为部分海运货物不得不改由陆路运输。

截至2026年11月20日，乌克兰最大加油站的燃油价格继续走低。 A-95汽油每升售价在83.40至91.90格里夫纳之间，而汽车用液化石油气的价格在经历了一个月的显著上涨后，目前大多保持稳定。

乌克兰洋葱的出厂价一周内平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售这种蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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