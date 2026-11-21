Na dzień 21 listopada 2026 r. wiodące sieci stacji benzynowych na Ukrainie kontynuowały korektę cen paliw. U niektórych operatorów spadły ceny benzyny i oleju napędowego, natomiast w sieci Socar wzrosła cena autogazu. Benzyna A-95 jest najtańsza w cenie 82,90 UAH za litr, a najdroższa – 90,90 UAH.

W porównaniu z 20 listopada sieć UPG obniżyła cenę benzyny A-95 o 1 hrywnię za litr – do 82,90 hrywny. Benzyna premium A-95+ również potaniała o 1 hrywnię, do 84,90 hrywny za litr. Cena benzyny A-100 spadła o 1 hrywnię – do 95,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny obu rodzajów oleju napędowego oraz autogazu pozostały bez zmian.

W sieci Okko cena zwykłego oleju napędowego spadła o 1 hrywnę za litr – do 102,90 hrywny, a oleju napędowego klasy premium – do 105,90 hrywny za litr. Natomiast cena benzyny A-100 wzrosła o 2 hrywny, do 98,90 hrywny za litr. Ceny benzyny A-95, A-95+ oraz autogazu nie uległy zmianie.

W sieci WOG cena benzyny A-95 spadła o 2 hrywny za litr – do 87,90 hrywny, a A-95+ – o 1 hrywnę, do 91,90 hrywny za litr. Cena benzyny A-100 spadła o 1 hrywnię – do 98,90 hrywny za litr. Ceny oleju napędowego, oleju napędowego klasy premium oraz gazu samochodowego pozostały na poprzednim poziomie.

W sieci Socar ceny benzyny A-95, A-95+, zwykłego i premium oleju napędowego spadły o 1 hrywnę za litr. Cena benzyny A-100 spadła o 2,10 UAH – do 99,90 UAH. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 1 UAH – do 64,90 UAH/l.

W sieci „Ukrnafta” benzyna A-95 i A-95+ jest sprzedawana po 82,90 hrywny za litr. Cena zwykłego oleju napędowego spadła o 1 hrywnę – do 98,90 hrywny, a oleju napędowego klasy premium – o 3 hrywny, do 98,90 hrywny za litr. Cena benzyny A-92 spadła o 2 hrywny – do 80,90 hrywny. Cena autogazu pozostała bez zmian.

W sieci KLO ceny paliw pozostały bez zmian. W szczególności:

A-95 – 83,40 hrywien za litr;

A-95+ – 89,60 hrywien/l;

olej napędowy – 99,90 hrywny/l;

olej napędowy klasy premium – 103,90 hrywien/l;

A-100 – 97,90 UAH/l;

A-92 – 82 UAH/l;

gaz samochodowy – 63,40 UAH/l.

Gdzie paliwo jest najtańsze, a gdzie najdroższe

Najniższą cenę benzyny A-95 spośród sieci, które zaktualizowały dane, odnotowano w UPG i „Ukrnafcie” – 82,90 UAH/l. Najdrożej kosztuje ona w Socar – 90,90 UAH/l.

Najtańszy zwykły olej napędowy spośród aktualnych ofert sprzedają „Ukrnafta” i UPG – po 98,90 UAH/l. Najwyższa cena oleju napędowego odnotowana została w Socar – 105 UAH/l.

Gaz samochodowy jest najdroższy w sieciach Okko i Socar – po 64,90 UAH/l. Najniższa cena w tabeli to 59,82 UAH/l w sieci BRSM-Nafta, jednak jest to ostatnia dostępna wartość z poprzedniego dnia.

W okresie od 21 października do 21 listopada 2026 r. cena benzyny A-95 spadła we wszystkich przedstawionych sieciach stacji paliw. Spadek wyniósł od 3,63 do 7 hrywien za litr.

Najbardziej paliwo potanieło w sieci UPG – z 89,90 do 82,90 UAH/l. W sieci „Ukrnafta” cena spadła o 6 hrywien, w sieci WOG – o 5 hrywien, w sieci KLO – o 4,50 hrywien, a w sieciach Okko i Socar – o 4 hrywien.

W ciągu miesiąca taniał również olej napędowy. W zależności od sieci cena zwykłego oleju napędowego spadła o 1–4,50 hrywny za litr, a oleju napędowego klasy premium – o około 1–3,50 hrywny za litr.

Najbardziej w ciągu miesiąca podrożał autogaz – o 10–12 hrywien za litr w największych sieciach, dla których dostępne są dane porównawcze.

W szczególności w sieci UPG cena wzrosła z 51,90 do 61,90 hrywny za litr, w sieci Okko – z 52,90 do 64,90 hrywny, w sieci WOG – z 53,50 do 63,50 hrywny, a w sieci Socar – z 54,40 do 64,90 hrywien.

W „Ukrnafcie” cena autogazu wzrosła z 50,90 do 61,90 hrywien za litr, a w KLO – z 52,40 do 63,40 hrywien. W przypadku BRSM-Nafta porównanie opiera się na ostatnich dostępnych danych: 49,45 UAH/l w październiku i 59,82 UAH/l w listopadzie.

Ukraina w znacznym stopniu uzależniona jest od importowanych produktów naftowych, dlatego krajowe sieci stacji benzynowych kierują się przede wszystkim sytuacją na rynku europejskim.

Na kształtowanie się ceny detalicznej paliwa wpływają ceny zakupu, logistyka, kurs walutowy, wielkość zapasów oraz popyt.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę portową również zwiększają koszty dostaw produktów naftowych, ponieważ część dostaw morskich trzeba przekierowywać trasami lądowymi.

Na dzień 20 listopada 2026 r. ceny paliw na największych ukraińskich stacjach benzynowych nadal spadały. Litr benzyny A-95 kosztuje od 83,40 do 91,90 hrywien, podczas gdy ceny autogazu pozostają w większości stabilne po znacznym miesięcznym wzroście.

Ceny hurtowe cebuli dymki w Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują te warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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